"Це схоже на саботаж": у клієнтів ПриватБанку не працює важлива функція

Ви дізнаєтеся:
- На що скаржаться українці
- У чому проблема
Клієнти ПриватБанку зіткнулися з труднощами під час актуалізації даних у застосунку Приват24.
Як розповів незадоволений клієнт на порталі Мінфін, він проходив актуалізацію даних понад 3 рази.
"Доводилося заново вводити всі дані, які введені коректно. Навіть після звернення на підтримку банку питання, як виявилося, не було вирішено. Банк не може перевірити відмінності в оновлених назвах вулиці і не проводить актуалізацію. Це схоже на саботаж. ІТ інфраструктура не може обробити коректно дані", - розповів він.
За його словами, у нього так нічого і не вийшло.
"У мене немає часу по 10 разів проходити процедуру, як, можливо, і в інших клієнтів. Чому банк не може нормально обробити завантажені дані для актуалізації? Це проста формальна процедура", - підсумував він.
Як раніше повідомляв Главред, українці все більше переходять на користування готівкою - стало відомо, яка причина. Українці через ризики війни часто користуються готівкою і не поспішають переходити на безготівкові розрахунки.
Також раніше повідомлялося, що один із банків нараховує кешбек за зарплати. Щоб підключити нарахування кешбеку достатньо мати рахунок юридичної особи в monobank, а заявку можна подати онлайн.
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