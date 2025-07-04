"Це схоже на саботаж": у клієнтів ПриватБанку не працює важлива функція

Як розповів клієнт, він проходив актуалізацію даних понад 3 рази.

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У клієнтів ПриватБанку не працює важлива функція / Колаж Главред, фото: pixabay.com, скріншот YouTube

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На що скаржаться українці

У чому проблема

Клієнти ПриватБанку зіткнулися з труднощами під час актуалізації даних у застосунку Приват24.

Як розповів незадоволений клієнт на порталі Мінфін, він проходив актуалізацію даних понад 3 рази.

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"Доводилося заново вводити всі дані, які введені коректно. Навіть після звернення на підтримку банку питання, як виявилося, не було вирішено. Банк не може перевірити відмінності в оновлених назвах вулиці і не проводить актуалізацію. Це схоже на саботаж. ІТ інфраструктура не може обробити коректно дані", - розповів він.

За його словами, у нього так нічого і не вийшло.

"У мене немає часу по 10 разів проходити процедуру, як, можливо, і в інших клієнтів. Чому банк не може нормально обробити завантажені дані для актуалізації? Це проста формальна процедура", - підсумував він.

Відкликання ПриватБанк / Фото: скріншот

Як раніше повідомляв Главред, українці все більше переходять на користування готівкою - стало відомо, яка причина. Українці через ризики війни часто користуються готівкою і не поспішають переходити на безготівкові розрахунки.

Також раніше повідомлялося, що один із банків нараховує кешбек за зарплати. Щоб підключити нарахування кешбеку достатньо мати рахунок юридичної особи в monobank, а заявку можна подати онлайн.

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