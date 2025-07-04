Пенсіонерам доплачуватимуть по 5 000 гривень щомісяця: як отримати надбавку

В ПФУ сказали, хто може отримати надбавку до пенсії.

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Надбавка до пенсії / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Пенсіонери можуть отримати надбавку до пенсії

Вона передбачена для борців за незалежність України у ХХ столітті

Сума надбавки становить 5,05 тис. гривень

В Україні пенсіонери мають право на щомісячну надбавку до пенсії у розмірі 5 тисяч гривень. Вона передбачена для борців за незалежність України у ХХ столітті, які за часів комуністичного тоталітарного режиму зазнали репресій. Про це повідомляє ПФУ.

Зазначається, що вже два роки частина громадян отримує доплати в рамках закону № 3113-ІХ, що вніс зміни до законів "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" та "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років".

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Таким громадянам встановлено пенсію за особливі заслуги перед Україною у вигляді надбавки до основної пенсійної виплати.

Варто зауважити, що розмір пенсії за особливі заслуги борцям за незалежність щороку підвищують. Після індексації у 2025 році розмір такої надбавки становить 5,05 тис. грн.

Як відомо, підставою для призначення надбавки є довідки з підтвердженням вищезазначеного статусу особи.

За правилами, пенсію за особливі заслуги встановлюють з дня звернення або з дати набуття права на неї, якщо людина звернулась за призначенням не пізніше 12 місяців з дня набуття відповідного права.

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Надбавки до пенсії - що відомо

Як повідомляв Главред, літні громадяни України, яким виповнилося 80 років, мають змогу щомісяця отримувати додаткову фінансову підтримку, якщо вони проживають самостійно та потребують постійного догляду. У 2025 році ця надбавка до пенсії становить 944,40 гривень.

Починаючи з липня, частина пенсіонерів зможе отримувати надбавку в розмірі приблизно 300 гривень.

Крім того, в Україні окремі категорії пенсіонерів можуть щомісяця отримувати додаткові кошти до своєї пенсії — сума надбавки коливається від 300 до 570 гривень.

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Про джерело: Пенсійний фонд України (ПФУ) Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій і соціальних виплат, здійснюваних відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

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