Атаку на Київ відбивали дрони-перехоплювачі - Зеленський

Значну частину засобів нападу збили наші захисники.

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Атаку на Київ відбивали дрони-перехоплювачі / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, 22 окрема механізована бригада

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Нова розробка показала перші результати

Які подальші плани щодо виробництва таких перехоплювачів

Під час нічної атаки по Україні в ніч із 3 на 4 липня десятки російських дронів-камікадзе типу "шахед" були збиті українськими дронами-перехоплювачами.

Як розповів президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні, цього разу Російська Федерація запустила понад 500 ударних дронів і ракет.

відео дня

Значну частину цих засобів нападу збили наші захисники.

"Були сьогодні й важливі результати у дронів-перехоплювачів. Десятки "шахедів" були збиті саме перехоплювачами".

За його словами, Україна працюватиме над масштабуванням виробництва перехоплювачів, а також над навчанням і підготовкою операторів дронів.

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Раніше глава МВС Ігор Клименко розповів подробиці нічної атаки дронів РФ на Україну. За його словами, найбільше постраждали столиця, Київська та Одеська область. Під ударом окупантів була цивільна інфраструктура. У результаті обстрілу сталося 19 пожеж.

Шахед інфографіка / Инфографика: Главред

Як писав Главред, армія РФ у ніч на 10 червня масовано атакувала Київ "Шахедами" і ракетами. У столиці прогриміли потужні вибухи, у різних районах міста зафіксували падіння уламків.

Крім того, також Росія завдала удару і по Одесі. Окупанти використовували ударні безпілотники. Є пошкодження цивільної інфраструктури, спалахнули пожежі.

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