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Атаку на Київ відбивали дрони-перехоплювачі - Зеленський

Сергій Кущ
4 липня 2025, 22:30
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Значну частину засобів нападу збили наші захисники.
Атаку на Київ відбивали дрони-перехоплювачі
Атаку на Київ відбивали дрони-перехоплювачі / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, 22 окрема механізована бригада

Ви дізнаєтеся:

  • Нова розробка показала перші результати
  • Які подальші плани щодо виробництва таких перехоплювачів

Під час нічної атаки по Україні в ніч із 3 на 4 липня десятки російських дронів-камікадзе типу "шахед" були збиті українськими дронами-перехоплювачами.

Як розповів президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні, цього разу Російська Федерація запустила понад 500 ударних дронів і ракет.

відео дня

Значну частину цих засобів нападу збили наші захисники.

"Були сьогодні й важливі результати у дронів-перехоплювачів. Десятки "шахедів" були збиті саме перехоплювачами".

За його словами, Україна працюватиме над масштабуванням виробництва перехоплювачів, а також над навчанням і підготовкою операторів дронів.

Удари РФ по Україні - останні новини за темою

Раніше глава МВС Ігор Клименко розповів подробиці нічної атаки дронів РФ на Україну. За його словами, найбільше постраждали столиця, Київська та Одеська область. Під ударом окупантів була цивільна інфраструктура. У результаті обстрілу сталося 19 пожеж.

Шахед інфографіка
Шахед інфографіка / Инфографика: Главред

Як писав Главред, армія РФ у ніч на 10 червня масовано атакувала Київ "Шахедами" і ракетами. У столиці прогриміли потужні вибухи, у різних районах міста зафіксували падіння уламків.

Крім того, також Росія завдала удару і по Одесі. Окупанти використовували ударні безпілотники. Є пошкодження цивільної інфраструктури, спалахнули пожежі.

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