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Призупинення військової допомоги Україні: у WSJ з'ясували, як США реагуватимуть на агресію Кремля

27 листопада 2021, 12:23
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У Білому домі хочуть скористатися зустріччю глав МЗС країн-членів НАТО, щоби розглянути варіанти реакції Альянсу на військовий тиск РФ на Україну.

Білий дім
У Білому домі наполягають на пошуку дипломатичних шляхів вирішення кризи / Фото Reuters

Адміністрація президента США Джо Байдена вивчає варіанти реакції на військовий тиск з боку Кремля на Україну. Це питання планують обговорити на зустрічі глав МЗС країн-членів НАТО у вівторок, 30 листопада.

Як пише The Wall Street Journal з посиланням на поінформовані джерела, зараз "в кулуарах" Альянсу триває дискусія щодо того, як НАТО реагуватиме на зростаючу загрозу повномасштабного наступу РФ на Україну. Однак всі погоджуються, що треба "зберегти політичні канали" з Москвою.

Wall Street Journal підкреслює, що думки щодо реакції на тиск Москви у Вашингтоні різні: у Білому домі наполягають на пошуку дипломатичних шляхів вирішення кризи, а Міноборони і Держдеп США підкреслюють важливість посилення стримування.

За даними видання, є кілька варіантів реакції на дії Кремля. Зокрема, високопоставлені американські чиновники розглядають кроки щодо зміцнення обороноздатності України і запровадження жорсткіших економічних санкцій щодо Росії.

читайте такожЗеленський поставив крапку в чутках про відкриту війну України з РосієюВодночас інші варіанти покликані знизити ризик конфронтації з Москвою. Йдеться про обмеження військових навчань США в Європі, які, на думку росіян, є провокаційними. Крім того, пропонується призупинити військову допомогу Україні.

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При цьому Вашингтон не виключає своєї можливої участі в Мінських переговорах.

Ситуація на кордоні РФ і України і ризик вторгнення Росії

В кінці жовтня американське видання The Washington Post опублікувало статтю, в якій говорилося про те, що на Заході фіксують перекидання російських військ до кордонів України. Пізніше журналісти Politico опублікували супутникові знімки, на яких можна помітити російську військову техніку та персонал біля кордонів України. The New York Times писало, що Росія "не блефує" і готує вторгнення в Україну. При цьому залишилося зовсім небагато часу, щоби цьому запобігти.

Проте попри попередження західних країн в Міноборони України спростовували інформацію про концентрацію військ і військової техніки Росії біля українських кордонів. У відомстві говорили, що пересування військових підрозділів пов'язане з плановими заходами противника після завершення бойових навчань. Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов також запевняв, що жодної концентрації військ Росії саме на кордоні зараз немає.

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Лише через десять днів президент України Володимир Зеленський прокоментував інформацію про те, що Росія стягує свої війська до українських кордонів. За його словами, українська армія готова дати відсіч.

25 листопада спікер Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Штати готуються до "непередбачених обставин" у зв'язку зі скупченням російських військ біля кордонів України.

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