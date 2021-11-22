Чи піде Кремль на вторгнення в Україну: Кулеба назвав фактори, що можуть вплинути на Путіна

Дмитро Кулеба оцінив ризики військової операції РФ проти України / УНІАН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що нова наступальна операція Російської Федерації проти України є однією з опцій, яку розглядає керівництво РФ і особисто президент Володимир Путін.

Україна повинна не піддаватися на провокації, зокрема в інформаційному просторі, заявив міністр в ефірі телеканалу Україна 24.

При цьому Кулеба вважає: чи задіє Путін військову опцію, залежатиме від декількох факторів.

"Перший: від сили, спокою і витримки України. Друге: від скоординованості й сили дій наших партнерів. Ми працюємо над обома факторами, і я закликаю всіх не панікувати, але зберігати пильність і не вестися на жодні провокації, особливо в інформаційному просторі", - заявив глава МЗС.

Кулеба додав, що Росія ще з 2014 року намагається послабити Україну.

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"Головна мета Росії - робити Україну максимально слабкою. Дестабілізуючи всередині, блокуючи співпрацю України з іншими державами в оборонній сфері, щоби ми не отримували сучасне озброєння... А президент України ставить зовсім інше завдання - робити Україну максимально сильною", - зазначив міністр.

Як повідомляв Главред, з'явилися нові дані розвідки США про можливе військове вторгнення РФ в Україну. Кремль не блефує, і залишилося зовсім небагато часу, щоби запобігти нападу на Україну, пише The New York Times.

"Американська і британська розвідка впевнені, що президент Росії Володимир Путін розглядає військові дії, щоби взяти під контроль більшу частину України або дестабілізувати країну настільки, щоби привести до влади більш промосковський уряд", — йдеться в публікації.

Нагадаємо, політичний аналітик Олександр Кочетков вважає, що жодного вторгнення Росії в Україну взимку не буде, тому що Росії немає сенсу це робити.

"По-перше, РФ втратить свої досягнення щодо Північного потоку-2, а, по-друге, в Україні зараз все відбувається так, як потрібно Росії – ми руйнуємо себе самі. Москві варто просто почекати. Навіщо воювати, якщо ми все робимо самі,за неї?" - пояснив Кочетков.

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