США готуються до непередбачуваних обставин через можливе вторгнення РФ в Україну

Штати готуються до непередбачуваних обставин через російську агресію, заявив Нед Прайс / Фото Reuters

Спікер Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Штати готуються до "непередбачуваних обставин" у зв'язку зі скупченням російських військ біля кордонів України.

При цьому він уточнив під час брифінгу, що Вашингтон не може публічно розкрити інформацію так широко, як він це робить на консультаціях з європейськими та українськими партнерами.

За словами спікера Держдепу, США направили високопоставлених чиновників для проведення брифінгів для європейських союзників з цієї тематики.

"Ми також надали детальну інформацію Україні. І ми продовжимо не лише ділитися інформацією, а й готуватися до низки непередбачуваних обставин. Можу запевнити вас, що ми цим і займаємося", - заявив Прайс.

читайте такожЗустріч Путіна та Байдена: про що торгуватимуться та чого чекати УкраїніНа уточнююче запитання журналіста про те, чи включають ці "непередбачувні обставини" сценарій 2014 року, коли Росія окупувала Крим і вторглася на Донбас, представник Держдепартаменту США відповів так: "Послухайте, для мене нерозумно вдаватися в подробиці. Але для нас розумно займатися широким спектром дій з планування на випадок непередбачених обставин".

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Як повідомляв Главред, американські сенатори Роб Портман і Джин Шахін запропонували внести поправку до військового бюджету США на 2022 рік і додатково виділити Україні по лінії Пентагону 50 мільйонів.

Запропонована поправка передбачає збільшення фінансування з боку Пентагону на озброєння України з 300 млн до 350 млн доларів. При цьому 125 млн з цієї суми підуть на закупівлю озброєнь вражаючої дії для стримування агресії Росії.

Вторгнення Росії в Україну

Як повідомляв Главред, з'явилися нові дані розвідки США про можливе військове вторгнення РФ в Україну. Кремль не блефує, і залишилося зовсім небагато часу, щоби запобігти нападу на Україну, пише The New York Times.

"Американська і британська розвідка впевнені, що президент Росії Володимир Путін розглядає військові дії, щоби взяти під контроль більшу частину України або дестабілізувати країну настільки, щоб привести до влади більш промосковський уряд", — йдеться в публікації.

Раніше видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, писало, що Росія знову нарощує свої збройні сили поблизу українського кордону. Це викликає стурбованість офіційних осіб у США та Європі.

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