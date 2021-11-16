Військова операція Росії і прогнози Заходу: Україна очікує на загрозу вже на початку грудня

Взимку в Україні може вибухнути криза через вторгнення російських військ - Міноборони / УНІАН

Криза в Україні через російську військову агресію може статися вже на початку грудня. Прогнози Києва та Заходу щодо кількості, інтенсивності та передислокації російських військ збігаються. Ситуація прогнозується по-різному, проте в ключових аспектах розбіжностей немає. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

У ефірі програми Свобода Слова на ICTV вона розповіла про те, що в міністерстві оборони прогнозують кризу, пов'язану з військовою атакою РФ, вже на початку грудня. Прогнози України і Заходу з ключових питань збігаються.

"У нас немає розбіжностей з країнами-партнерами і розвідками, з якими ми обмінюємося інформацією. За кількістю, за інтенсивністю, за рухом російських військ немає розбіжностей. Ми по-різному прогнозуємо, але сьогодні всі прогнози збігаються. Приблизний час кризи називають зиму цього року. Починаючи з грудня", - підкреслила Ганна Маляр.

Війська РФ біля кордонів України

Наприкінці жовтня американські видання The Washington Post і Politico публікували статті, в яких говорилося про те, що Росія стягує свої війська до кордонів України. Журналісти демонстрували супутникові фотознімки переміщення техніки.

Втім, у Міністерстві оборони тоді спростували дані відомості і сказали, що не встановили збільшення чисельності російського військового контингенту біля кордонів України.

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У Офісі президента 7 листопада заявили, що сумніваються в достовірності даних щодо концентрації російських військ біля кордонів України, опублікованих американськими ЗМІ.

Раніше британські журналісти видання Financial Times написали, що у західних спецслужб є інформація, згідно з якою ймовірність військового вторгнення Росії в Україну є високою. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр підтвердила інформацію і сказала, що дані вимагають подальшого обговорення.

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