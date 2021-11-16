УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Військова операція Росії і прогнози Заходу: Україна очікує на загрозу вже на початку грудня

16 листопада 2021, 08:25

Київ і Захід по-різному прогнозують ситуацію, проте з питань кількості військ і їх пересування розбіжностей немає, сказала Ганна Маляр.

Російські війська
Взимку в Україні може вибухнути криза через вторгнення російських військ - Міноборони / УНІАН

Криза в Україні через російську військову агресію може статися вже на початку грудня. Прогнози Києва та Заходу щодо кількості, інтенсивності та передислокації російських військ збігаються. Ситуація прогнозується по-різному, проте в ключових аспектах розбіжностей немає. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

У ефірі програми Свобода Слова на ICTV вона розповіла про те, що в міністерстві оборони прогнозують кризу, пов'язану з військовою атакою РФ, вже на початку грудня. Прогнози України і Заходу з ключових питань збігаються.

"У нас немає розбіжностей з країнами-партнерами і розвідками, з якими ми обмінюємося інформацією. За кількістю, за інтенсивністю, за рухом російських військ немає розбіжностей. Ми по-різному прогнозуємо, але сьогодні всі прогнози збігаються. Приблизний час кризи називають зиму цього року. Починаючи з грудня", - підкреслила Ганна Маляр.

Війська РФ біля кордонів України

Наприкінці жовтня американські видання The Washington Post і Politico публікували статті, в яких говорилося про те, що Росія стягує свої війська до кордонів України. Журналісти демонстрували супутникові фотознімки переміщення техніки.

Втім, у Міністерстві оборони тоді спростували дані відомості і сказали, що не встановили збільшення чисельності російського військового контингенту біля кордонів України.

Реклама

У Офісі президента 7 листопада заявили, що сумніваються в достовірності даних щодо концентрації російських військ біля кордонів України, опублікованих американськими ЗМІ.

Раніше британські журналісти видання Financial Times написали, що у західних спецслужб є інформація, згідно з якою ймовірність військового вторгнення Росії в Україну є високою. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр підтвердила інформацію і сказала, що дані вимагають подальшого обговорення.

Главред рекомендує:

viber
новини Росії Міноборони РФ російські війська новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Військова операція Росії і прогнози Заходу: Україна очікує на загрозу вже на початку грудня». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Птахофабрики закриваються, яйця продають по 45-50 гривень: експерти пояснили чому дико зростають ціниПтахофабрики закриваються, яйця продають по 45-50 гривень: експерти пояснили чому дико зростають ціни Ожеледь, снігопад та мороз: в Україну йде небезпечний антициклонОжеледь, снігопад та мороз: в Україну йде небезпечний антициклон День доброти 2021 в Україні: красиві картинки і душевні привітанняДень доброти 2021 в Україні: красиві картинки і душевні привітання Україна закипає, і є від чогоУкраїна закипає, і є від чого Путін вибухнув ультиматумом Україні щодо Донбасу: господар Кремля визнав у Росії товари "ЛДНР"Путін вибухнув ультиматумом Україні щодо Донбасу: господар Кремля визнав у Росії товари "ЛДНР"
09:10

Кордонів із травматами не захищають

09:03

Повний місяць і місячне затемнення в листопаді 2021: яку небезпеку таїть в собі цей день

08:41

Вихідні в грудні 2021 в Україні: скільки будемо відпочивати

08:27

За добу в Україні зафіксовано новий антирекорд смертності від COVID-19Відео

08:25

Військова операція Росії і прогнози Заходу: Україна очікує на загрозу вже на початку грудняВідео

Реклама
08:10

Хмара уламків накрила МКС: РФ випробувала космічну зброю й піддала небезпеці космонавтів

08:00

Привітання з Днем радіо, телебачення і зв'язку в прозі, віршах і картинках

07:47

Гороскоп на сьогодні 16 листопада 2021: Овнам - інтриги, Дівам - віщі сниВідео

07:19

У Києва є дев'ять сценаріїв оборони на випадок вторгнення Росії - АрестовичВідео

06:46

Нові трубопроводи або справа миру: Джонсон заявив про вибір, який належить зробити ЄСВідео

06:30

СРСР 2.0 замаячив на горизонті: чи почнеться війна в БілорусіПогляд

06:30

Запорука успіху 2022 року: астролог розповів, що потрібно встигнути зробити до нового року кожному знаку

06:01

Найгарніший червоний манікюр на Новий рік 2022, який змусить повірити в дивоФото

05:42

Нарощені вії можуть викликати рак - лікарВідео

05:40

Смачний рулет на Новий рік 2022: готувати всього 20 хвилинВідео

05:12

Медичні міфи: лікар розповів, чи можна пити молоко під час застуди

04:52

Заморозить і засипле снігом: українцям дали крижаний прогноз і назвали терміниВідео

04:23

Медик розповів, які ознаки алкоголізму легко помітити на обличчі

03:45

Додайте трохи щастя в буденність: як прискорити синтез серотоніну і підняти настрій

02:59

Страшні політичні рішення і знищення бізнесу: експерт шокувала прогнозом про життя в УкраїніВідео

Реклама
02:11

Як правильно доглядати за обличчям восени та взимку - поради косметологівВідео

01:55

"Це головний ворог організму": стоматолог назвав несподівану причину псування та випадіння зубів

01:40

Живий щит проти РФ: експерт оцінив сценарій перекидання британських спецсил в УкраїнуВідео

01:40

Експерти склали топ-3 звичайних звичок, які руйнують здоров'я

00:45

Як залучити гроші: дієві способи для поповнення гаманцяВідео

00:12

Прикмети на 16 листопада: що не можна робити в день Анни і як не потрапити в бідуВідео

15 листопада, понеділок
23:58

Нова глава "Слуги народу" назвала найслабшу область для політсилиВідео

23:28

В Україні відкривають пункти вакцинації дітей проти COVID-19Відео

23:08

Імунолог назвав найефективнішу вакцину від коронавірусуВідео

22:59

Генсек НАТО заявив про нарощування військ Росії біля кордонів УкраїниВідео

22:59

Чи можна сир їсти кожен день - відповідь дієтолога

22:32

Щоб в будинку був достаток: як правильно мити підлогу та витирати пил, щоб залучити удачуВідео

22:25

Німеччина визнала "Батька": Меркель і Лукашенко обговорили ситуацію на кордоні з БілоруссюВідео

22:20

Яка каша дуже корисна для сніданку - відповідь вчених

22:00

Франція і Німеччина пригрозили Росії тяжкими наслідками - КулебаВідео

21:48

На Україну різко обрушаться морози і небезпечна погодаВідео

21:33

Єпископу від удару відірвало ногу: з'явилися подробиці страшної смертельної ДТП у ЛуцькуВідео

21:13

Полтавка з'їла на вулиці живого голуба (відео)Відео

20:59

У Миколаєві лиман покрився соняшниковою олієюВідео

20:54

Віялових відключень електроенергії в Україні не буде - ЗеленськийВідео

Реклама
20:45

Друге дихання для Слуги народу: навіщо призначили Шуляк замість КорнієнкаПогляд

20:31

У моду на зиму 2022 увійшли пуховики божественної краси, які зігріють у тріскучий морозФотоВідео

20:19

Зеленський пообіцяв вакцинованим українцям 1000 грн

20:14

Коли правильне харчування шкодить: 5 неочевидних фактів, в які пора перестати вірити

19:49

Україна братиме участь у сертифікації Північного потоку-2Відео

19:39

Ціни на соняшникову олію в Україні стануть захмарнимиВідео

19:26

"Дітей потрібно повертати за парти": у МОН назвали умову скасування дистанційки в УкраїніВідео

19:25

Кольори щастя і удачі в рік Тигра 2022 для кожного знака зодіаку

19:10

У Кривому Розі горе-мати залишила 9 своїх дітей під міськрадою і пішла влаштовувати особисте життяВідео

18:59

Магнітна буря накриє всіх: чим небезпечний цей ударВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти