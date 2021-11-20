Росія не блефує, часу мало: Кремль готує напад на Україну - NYT

У Кремлі ще не вирішили, що робитимуть з військами, які РФ стягнула до кордонів України / Reuters

Росія готує вторгнення в Україну, і залишилося зовсім небагато часу, щоб цьому запобігти. Про це американська розвідка попередила європейських союзників.

Як йдеться у матеріалі The New York Times, директор Національної розвідки США Авріл Гейнс відвідала Брюссель, де розповіла послам НАТО про американські розвіддані з приводу можливого військового вторгнення Росії в Україну.

Зазначається, що в Кремлі ще не вирішили, що робитимуть з військами, які РФ зібрала поблизу кордонів України. При цьому з США впевнені, що Росія не блефує.

"Американська і британська розвідка впевнені, що президент Росії Володимир Путін розглядає військові дії, щоби взяти під контроль більшу частину України або дестабілізувати країну настільки, щоби привести до влади більш промосковський уряд", — йдеться в публікації.

Розвідка США з'ясувала, що Путін розчарований мирним процесом, який почали Франція та Німеччина в 2014 році після того, як Росія анексувала український Крим і почала бойові дії на Донбасі.

Реклама

Не виключено, що Путін, можливо, має намір забезпечити наземний шлях між Сходом Україною і анексованим Кримом. А американські аналітики вважають, що він розглядає наступні місяці як найпідходящий час для таких дій.

читайте такожВторгнення Росії в Україну взимку не буде: експерт розкрив причинуАмериканські чиновники хочуть створити план дій для США та Європи на випадок, якщо Росія почне військову агресію проти України. Зокрема, Штати хочуть заручитися підтримкою європейських союзників, щоби санкції проти РФ були ефективнішими.

"Якщо ми, Захід, будемо виглядати так, ніби ми не згуртовані й не готові працювати разом, тоді зросте ризик того, що Кремль зробить жахливий прорахунок", - сказав Фредерік Б.Ходжес, колишній командувач американською армією в Європі, який нині працює в Центрі аналізу європейської політики.

Як повідомляв Главред, 15 листопада прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що незабаром країнам Євросоюзу належить вибір між російським газом і тим, щоби відстоювати Україну. За його словами, Британія підтримує Україну, тому що прихильна демократії та свободі.

Раніше британські ЗМІ повідомили, що Лондон готовий перекинути в Україну спецназівців на тлі побоювань, що туди можуть вторгнутися російські війська.

Читайте також: