Путін може втягнути світ у війну: офіцер НАТО оцінив шанси вторгнення РФ в Україну

Путін "отруєний владою", вважає Гаррі Табах / Reuters

Президент Росії Володимир Путін здатний не лише на агресивні дії по відношенню до України, а й на втягування світу в нову глобальну війну. Таку думку озвучив капітан першого рангу у відставці ВМС США Гаррі Табах.

"У диктаторів, які так довго при владі, розвивається параноя, вони хворі, вони отруєні цією владою. Вони можуть зробити якийсь божевільний вчинок", - сказав Табах в інтерв'ю Obozrevatel.

Табах вважає, що Путін не відмовився від ідеї створення на території України "Новоросії". Однак на відкрите масштабне вторгнення він, ймовірно, вже не готовий.

"Він поводиться розв'язно з Україною. Щодня на Донбасі гинуть ваші солдати. Він ніколи не відмовиться від ідеї "Новоросії". Небезпека широкого наступу є завжди. Але Україна сьогодні - це не Україна 2014 року", - сказав Табах.

Таким чином, "нахрапом" захопити Україну Кремлю не вдасться. Але Путін вже вніс достатній розкол в українське суспільство.

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Офіцер НАТО вважає, що Україна завжди повинна бути готова до війни - тілише так її можна буде уникнути.

"Якщо ви не будете готуватися до війни, як в 2014 році, як Польща в 1939 році, війна точно буде. А якщо готуватися до війни, то її можна уникнути", – резюмував Гаррі Табах.

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Як повідомляв Главред, з'явилися нові дані розвідки США про можливе військове вторгнення РФ в Україну. Кремль не блефує, і залишилося зовсім небагато часу, щоби запобігти нападу на Україну, пише The New York Times.

"Американська і британська розвідка впевнені, що президент Росії Володимир Путін розглядає військові дії, щоби взяти під контроль більшу частину України або дестабілізувати країну настільки, щоби привести до влади більш промосковський уряд", — йдеться в публікації.

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