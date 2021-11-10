"Армія готова дати відсіч будь-кому": Зеленський про війська Росії біля кордонів України

Володимир Зеленський / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський прокоментував інформацію про те, що Росія стягує свої війська до українських кордонів.

У своєму зверненні глава держави підкреслив, що українська армія готова дати відсіч.

"Наші західні партнери надали інформацію про активне переміщення військ Росії вздовж українських кордонів і збільшення їх концентрації. Ми вдячні партнерам за цю інформацію. Це доказ підтримки України, зацікавленості та обізнаності наших партнерів про ситуацію на Донбасі", - заявив він.

Президент підкреслив, що з боку Росії українська влада чує "закиди, що саме Україна затягує мирний процес і зриває зустріч у нормандському форматі".

"Я сподіваюся, тепер світ бачить, хто хоче миру, а хто концентрує близько 100 тисяч військ на нашому кордоні. У той же час, скажемо прямо, така поведінка нашого сусіда нас не дивує і не лякає. Лякає, що це раптом стало відкриттям для деяких журналістів і експертів, які підняли медіа галас", - заявив Зеленський.

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Він зазначив, що тиск Росії вже не діє на Україну.

"Психологічний тиск Росії на нас давно не діє. Наша розвідка володіє повною інформацією, а наша армія готова дати відсіч будь-кому, коли - небудь і де завгодно. Ваша паніка точно не допоможе їй, але може допомогти противнику і стати елементом інформаційної війни і завдати шкоди країні", - додав Зеленський.

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Російські війська біля кордонів України

Американське видання The Washington Post 30 жовтня опублікувало статтю, в якій говорилося про те, що на Заході фіксують перекидання російських військ до кордонів України. Передислокацію військових підрозділів зафіксували після завершення російсько-білоруських навчань.

У Міноборони України спростували інформацію про концентрації військ і військової техніки Росії біля українських кордонів. Пересування військових підрозділів пов'язане з плановими заходами противника після завершення бойових навчань.

Пізніше журналісти Politico опублікували супутникові знімки, на яких можна помітити російську військову техніку і персонал біля кордонів України. Знімки були зроблені в Смоленській області, яка межує з Республікою Білорусь. Однак американці вважають, що такі дії вказують на концентрацію російських військ біля кордонів України.

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