У Києва є дев'ять сценаріїв оборони на випадок вторгнення Росії - Арестович

Олексій Арестович спрогнозував, коли можливе загострення ситуації на Донбасі / УНІАН

В України є дев'ять сценаріїв оборони, які забезпечені матеріально та організаційно і постійно вдосконалюються.

Про це заявив позаштатний радник глави Офісу президента з питань стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки і оборони Олексій Арестович, коментуючи ситуацію зі скупченням російських військ поблизу українського кордону та події, які розвиваються на польсько-білоруському кордоні.

"В Офісі (президента, - ред.) оцінюють належним чином стан і рівень небезпеки... Держава розуміє, принаймні ОП розуміє, і президентська вертикаль діє відповідно", - сказав Арестович в ефірі програми Свобода слова на ICTV

Він додав, що, на його думку, "щойно рука першого мігранта взялася за паркан білоруського кордону, то почалася масштабна операція".

Арестович вважає, що Польщу "дратують" за завданням російських і білоруських спецслужб, щоби створити всередині Євросоюзу управлінську кризу. Однак головною мішенню є Україна, впевнений радник глави ОП.

Реклама

Коли ситуація на Донбасі загостриться

Арестович вважає, що загострення ситуації на Донбасі та активізація російських військ можлива або на різдвяні свята, або в разі початку спецоперації Китаю проти Тайваню. У цьому випадку західним партнерам буде важко одночасно реагувати на ці дві події.

"Ми цілком і повністю розуміємо небезпеку. Ще в квітні, коли була перша концентрація (російських військ неподалік українського кордону, - ред.), було здійснено сценарне планування. Дев'ять сценаріїв оборони країни з квітня існують і забезпечені і матеріально, і організаційно. І вони постійно вдосконалюються", - додав радник глави Офісу президента.

читайте також"Ситуація нехороша": у Зеленського попередили про високі ризики вторгнення РФ

Як повідомляв Главред, 15 листопада прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що незабаром країнам Євросоюзу належить вибір між російським газом і тим, щоби відстоювати Україну. За його словами, Британія підтримує Україну тому, що прихильна демократії й свободі.

Раніше британські ЗМІ повідомили, що Лондон готовий перекинути в Україну спецназівців на тлі побоювань, що туди можуть вторгнутися російські війська.

Можливе вторгнення Росії в Україну

Американське видання The Washington Post 30 жовтня опублікувало статтю, в якій говорилося про те, що на Заході фіксують перекидання російських військ до кордонів України. Передислокацію військових підрозділів зафіксували після завершення російсько-білоруських навчань.

Пізніше журналісти Politico опублікували супутникові знімки, на яких можна помітити російську військову техніку і персонал біля кордонів України. Знімки були зроблено в Смоленській області, яка межує з Республікою Білорусь. Однак американці вважають, що такі дії вказують на концентрацію російських військ біля кордонів України.

10 листопада президент України Володимир Зеленський прокоментував інформацію про те, що Росія стягує свої війська до українських кордонів. У своєму зверненні глава держави підкреслив, що українська армія готова дати відсіч.

15 листопада британське видання Financial Times писало про те, що співробітники західних спецслужб мають дані, які свідчать про "високу ймовірність" повномасштабного російського вторгнення в Україну. У своїх прогнозах експерти спираються не лише на дані про концентрацію близько 90 тисяч російських військовослужбовців поруч з українським кордоном, а й на деякі інші дані секретного характеру.

Читайте також: