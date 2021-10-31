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Танки та ракети РФ на кордоні України: у США і ЄС попередили, до чого готуватися

31 жовтня 2021, 11:40

Кремль зайняв більш жорстку позицію щодо України, пише The Washington Post.

армія, Росія, військові, російські військові
Росія стягує війська до кордону України / Reuters

Росія знову нарощує свої збройний сили поблизу українського кордону. Це викликає стурбованість офіційних осіб у США та Європі.

Ситуація, що склалася, посилює побоювання світової спільноти щодо дій РФ після того, як минулого разу вона переміщувала війська до кордону України в березні-квітні цього року, пише The Washington Post.

Відзначається, що в останні дні в Мережі почали з'являтися ролики, на яких відображено пересування великої кількість російської військової техніки на півдні і заході країни. Були помічені зокрема танки і ракети. Мета їх знаходження там поки невідома.

У свою чергу директор програми вивчення Росії некомерційної аналітичної групи CNA з Вірджинії Майкл Кофман зазначив, що це - не навчання, що відбувається не схоже на тренувальні вправи військ.

"Сили 41-ї загальновійськової армії Росії, зазвичай базуються в Новосибірську, не повернулися туди після навчань (Захід – 2021 РФ і Білорусі - ред.), а замість цього з'єдналися з іншими російськими військами біля кордону з Україною. 1-а гвардійська танкова армія Росії, елітний підрозділ, що базується під Москвою, перекидає особовий склад і техніку в бік України", – розповів експерт.

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"Відновлення пересування російських військ в цьому районі відбулося в міру того, як Кремль зайняв більш жорстку позицію щодо України", – сказано в повідомленні.

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Раніше Олександр Лукашенко заявив про нібито розгортання американських військ біля кордонів республіки. За його словами, новим фронтом стає Україна, на території якої, мовляв, з'являються тренувальні табори, де "цілеспрямовано навчають роботі" по білоруській державі.

Під виглядом таборів в Україні нібито з'являються бази НАТО. У зв'язку з цим він і президент РФ Володимир Путін мають намір реагувати на такі "дії", щоб уникнути появи" іноземних військ " біля кордонів держав.

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