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Росія знову нарощує війська та техніку на кордоні з Україною: ЗМІ показали фото із супутника

2 листопада 2021, 07:35

На знімках, зроблених із супутника, видно скупчення бронетанкових частин, танків і самохідної артилерії разом з наземними військами в районі міста Єльня.

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Кадр знято в Смоленській області , яка межує з Білоруссю / Супутниковий знімок Maxar Technologies Politico

Росія зосереджує свої війська та військову техніку на кордоні з Україною, про це свідчать супутникові фотографії, які опублікувало американське видання Politico.

Фотографії були зроблені понеділок, 1 листопада. На кадрах - танки, самохідні знаряддя та військовий персонал.

"Нові комерційні фотографії, зроблені супутником в понеділок, підтверджують недавні повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська та військову техніку на кордоні з Україною", - йдеться у повідомленні.

При цьому Politico зазначає, що знімки були зроблені в районі російського міста Єльня, розташованого в Смоленській області, що межує з Білоруссю, а не з Україною.

Видання стверджує, що війська, що включають першу гвардійську танкову армію, нібито перебазувалися в цей район в кінці вересня з інших російських регіонів. Зазвичай навчання цієї армії відбуваються під Москвою.

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"Армія призначена для проведення операцій на всіх рівнях бойових дій, від протиповстанських дій до механізованих бойових дій. Зазвичай вона першою отримує новітнє обладнання, а також розглядається як основна формація для тестування нового обладнання і тактики", - пише Politico з посиланням на аналіз британського видавництва Jane's.

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Супутниковий знімок Maxar Technologies Politico

Зазначається також, що четверта танкова дивізія Росії була перекинута в райони Брянська і Курська. Підрозділи оснащено основними бойовими танками Т-80У і самохідною артилерійською установкою.

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Як повідомляв Главред, раніше видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, писало, що Росія знову нарощує свої збройні сили поблизу українського кордону. Це викликає стурбованість офіційних осіб у США та Європі.

Зазначається, що в останні дні в Мережі почали з'являтися ролики, на яких відображено пересування великої кількість російської військової техніки на півдні та заході країни. Були помічені зокрема танки і ракети. Мета їхньго знаходження там поки невідома.

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військова техніка війська Росії новини України
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