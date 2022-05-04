Накази ґвалтувати українських мирних жителів віддавалися особисто Путіним - Денісова

Насильство / Reuters, pixabay

Наказ російським окупантам ґвалтувати українських мирних жителів віддавався особисто Володимиром Путіним.

Про це розповіла Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в інтерв'ю виданню Blick.

Вона підкреслила, що насильницькі дії щодо українців – це пряма зброя ворога проти мирного населення і сексуальне насильство тут відіграє центральну роль, тому що тактично воно було задано Путіним.

"Вони хочуть позбавити жінок можливості або бажання знову мати дітей. Це явний геноцид. Солдати покладаються на накази Путіна знищити всю країну", - сказала вона.

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Нагадаємо, з початку вторгнення Росії в Україну Офіс Уповноваженого з прав людини вже почав отримував скарги від українців про статеві злочини скоєних проти них російськими військовими.

Крім того, у Київській області окупанти зґвалтували жінку. 33-річна українка Наталія розповіла, що над нею кілька годин знущалися п'яні російські окупанти. Перед цим військові застрелили її чоловіка і собаку.

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