Дружина закликала ґвалтувати українок: під Ізюмом взяли в полон рашиста з Криму

Раніше журналісти писали про те, що Роман Биковський і його дружина зі сміхом обговорювали можливість "ґвалтувати українських баб".
Військовослужбовці Збройних сил України взяли в полон солдата російських окупаційних військ, дружина якого в телефонній розмові закликала його ґвалтувати жінок в Україні.
Як розповів колишній депутат Державної Думи РФ Ілля Пономарьов, рашист потрапив у полон в районі Ізюму Харківської області.
"Солдата армії РФ з Криму, якому дзвонила дружина з дому і обговорювала, що ґвалтуючи українок, треба оберігатися - взято в полон ЗСУ під Ізюмом", - написав Пономарьов.
Що відомо про горе-рашиста
Раніше журналісти писали про те, що російський окупант і його дружина стали фігурантами перехопленої розмови, в якій вона зі сміхом підзуживала благовірного "ґвалтувати українських баб".
Цією парою виявилися 27 ‒ річний Роман Биковський і його дружина Ольга (дівоче прізвище - Пинясова). Роман відслужив строкову службу в Росгвардії, причому саме в тому підрозділі, який брав участь в анексії Криму Росією в 2014 році.
Сторінка роману в соціальній мережі "ВКонтакте", а ось Ольга ще недавно активно користувалася соцмережею. Однак 13 квітня видалила сторінку.
Від джерел в українських правоохоронних органах журналістам стали відомі російські телефонні номери Биковського. Це і дозволило їх ідентифікувати.
Розмова сімейки рашистів:
"Так, ти давай там, українських баб гвалтуй, так? І мені нічого не кажи. Зрозуміло? (жіночий сміх - ред.)", - каже жінка своєму чоловікові-загарбнику.
Потім дружина закликає окупанта користуватися презервативами під час зґвалтувань.
Читайте ще:
- Вбивства, тортури і зґвалтування дітей і жінок: у Бучі почалася ексгумація жертв рашистів
- Пекло під Броварами: у РФ розкрили деталі вбивств і зґвалтувань окупантами
- Індульгенція на зґвалтування: командування дозволило оркам звірства в Україні-правозахисниця