Дружина закликала ґвалтувати українок: під Ізюмом взяли в полон рашиста з Криму

Роман Биковський з дружиною Ольгою / Радіо Свобода

Військовослужбовці Збройних сил України взяли в полон солдата російських окупаційних військ, дружина якого в телефонній розмові закликала його ґвалтувати жінок в Україні.

Як розповів колишній депутат Державної Думи РФ Ілля Пономарьов, рашист потрапив у полон в районі Ізюму Харківської області.

"Солдата армії РФ з Криму, якому дзвонила дружина з дому і обговорювала, що ґвалтуючи українок, треба оберігатися - взято в полон ЗСУ під Ізюмом", - написав Пономарьов.

Що відомо про горе-рашиста

Раніше журналісти писали про те, що російський окупант і його дружина стали фігурантами перехопленої розмови, в якій вона зі сміхом підзуживала благовірного "ґвалтувати українських баб".

Цією парою виявилися 27 ‒ річний Роман Биковський і його дружина Ольга (дівоче прізвище - Пинясова). Роман відслужив строкову службу в Росгвардії, причому саме в тому підрозділі, який брав участь в анексії Криму Росією в 2014 році.

Сторінка роману в соціальній мережі "ВКонтакте", а ось Ольга ще недавно активно користувалася соцмережею. Однак 13 квітня видалила сторінку.

Від джерел в українських правоохоронних органах журналістам стали відомі російські телефонні номери Биковського. Це і дозволило їх ідентифікувати.

Розмова сімейки рашистів:

"Так, ти давай там, українських баб гвалтуй, так? І мені нічого не кажи. Зрозуміло? (жіночий сміх - ред.)", - каже жінка своєму чоловікові-загарбнику.

Потім дружина закликає окупанта користуватися презервативами під час зґвалтувань.

/ Радіо Свобода

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