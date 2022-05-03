Ґвалтували трубою та колючим дротом: розвідка перехопила розповідь окупанта про тортури українців

Окупанти / УНІАН, Reuters

Українська розвідка перехопила розмову російського окупанта з матір'ю про страшні знущання і вбивства українських полонених, які скоюють працівники ФСБ і російські військові.

Як повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України 3 травня, російський окупант Костянтин Соловйов перебуває зараз в Харківській області, з радістю переймає такий "досвід" і мріє перенести його на власного батька.

Розвідка також опублікувала персональні дані цього чоловіка і його матері.

"Жертвами катів стають як українські військові, так і мирні жителі. Загарбник згадує героїчну поведінку українців, які навіть під найжахливішими тортурами не підкоряються перед загарбниками. Мати схвально реагує на розповіді сина і стверджує, що "українці - не люди" і що вона сама "кайфонула" б у подібній ситуації", – йдеться в повідомленні розвідки.

"Ось ще один метод тортур, забув як він називається. Начебто стовбур. Трубу в жопу вставляють і колючий дріт туди засовують", - йдеться в одній з історій окупанта.

У розвідці зазначили, що це перехоплення розмови є черговим підтвердженням політики геноциду українців, яку окупанти впроваджують на захоплених територіях. Військові злочини масово скоюються як щодо військових, так і щодо цивільного населення.

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Нагадаємо, з початку вторгнення Росії в Україну Офіс Уповноваженого з прав людини вже почав отримував скарги від українців про статеві злочини скоєних проти них російськими військовими.

Крім того, у Київській області окупанти зґвалтували жінку. 33-річна українка Наталія розповіла, що над нею кілька годин знущалися п'яні російські окупанти. Перед цим військові застрелили її чоловіка і собаку.

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