УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Ґвалтували трубою та колючим дротом: розвідка перехопила розповідь окупанта про тортури українців

3 травня 2022, 21:36

Розвідка також опублікувала персональні дані цього чоловіка і його матері.

Окупант
Окупанти / УНІАН, Reuters

Українська розвідка перехопила розмову російського окупанта з матір'ю про страшні знущання і вбивства українських полонених, які скоюють працівники ФСБ і російські військові.

Як повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України 3 травня, російський окупант Костянтин Соловйов перебуває зараз в Харківській області, з радістю переймає такий "досвід" і мріє перенести його на власного батька.

Розвідка також опублікувала персональні дані цього чоловіка і його матері.

"Жертвами катів стають як українські військові, так і мирні жителі. Загарбник згадує героїчну поведінку українців, які навіть під найжахливішими тортурами не підкоряються перед загарбниками. Мати схвально реагує на розповіді сина і стверджує, що "українці - не люди" і що вона сама "кайфонула" б у подібній ситуації", – йдеться в повідомленні розвідки.

"Ось ще один метод тортур, забув як він називається. Начебто стовбур. Трубу в жопу вставляють і колючий дріт туди засовують", - йдеться в одній з історій окупанта.

У розвідці зазначили, що це перехоплення розмови є черговим підтвердженням політики геноциду українців, яку окупанти впроваджують на захоплених територіях. Військові злочини масово скоюються як щодо військових, так і щодо цивільного населення.

читайте такожҐвалтували дітей на всіх захоплених територіях: нові факти про звірства рашистів

Нагадаємо, з початку вторгнення Росії в Україну Офіс Уповноваженого з прав людини вже почав отримував скарги від українців про статеві злочини скоєних проти них російськими військовими.

Крім того, у Київській області окупанти зґвалтували жінку. 33-річна українка Наталія розповіла, що над нею кілька годин знущалися п'яні російські окупанти. Перед цим військові застрелили її чоловіка і собаку.

Читайте також:

viber
війна в Україні зґвалтування війна Росії та України
Реклама
Популярне
"Найважчий період пройшов": астролог склав гороскоп для України на травень і розповів про перемогу"Найважчий період пройшов": астролог склав гороскоп для України на травень і розповів про перемогу Синоптик розповів, коли чекати спеки в Україні в травніСиноптик розповів, коли чекати спеки в Україні в травні Велике щастя або непрості часи: кому зі знаків коридор затемнень " принесе зміниВелике щастя або непрості часи: кому зі знаків коридор затемнень " принесе зміни Найсмачніший пиріг з листкового тіста за 10 хвилин: простий рецептНайсмачніший пиріг з листкового тіста за 10 хвилин: простий рецепт "Це і в мене зараз стріляють теж. Не можна мовчати": зірка 9 роти засудив війну в Україні"Це і в мене зараз стріляють теж. Не можна мовчати": зірка 9 роти засудив війну в Україні
Підтримайте Главред

Останні новини

22:04

ЗСУ влаштували "гарячий душ" окупантам і ліквідували цілу колону

21:36

Ґвалтували трубою та колючим дротом: розвідка перехопила розповідь окупанта про тортури українцівВідео

21:23

Данілов попередив українців про тривалу війну з РФВідео

21:08

Гаряча фаза близько 4-5 місяців і бої до 2023 року: Жданов зробив прогноз щодо війни РФ проти УкраїниВідео

20:51

Моторошний гул і вибухи: Росія запустила ракети по КиєвуВідео

Реклама
20:46

У Львові пролунали потужні вибухи, які чули в центрі міста

20:29

Нова битва з окупантом: астролог склала гороскоп для України на травень і розповіла про перемогуВідео

20:23

Віталій Портников. Чи воюватимуть казахи проти українцівВідеоблоги

20:13

Як переселенцям отримати допомогу в Україні: основні програмиВідео

20:05

Армія України розтрощила бригаду військ Росії: ворог втратив 60% особового складу - Генштаб ЗСУВідео

19:41

Російський народ-людожер: чому війна неминуче спалахне і всередині РосіїПогляд

19:38

"Діти пили сечу": Усик шокувала новими подробицями війни за МаріупольВідео

19:30

У Кремлі стурбовані антивоєнними висловлюваннями російського шоу-бізнесу

19:24

Допомагають вищі сили: названі 5 знаків улюбленців фортуни

19:24

Чим закінчиться війна в Україні та що чекає на Путіна і Росію – чат із Володимиром В’ятровичем

19:22

Орки обстріляли коксохімічний завод в Авдіївці, багато загиблих

19:14

Українська телеведуча оголосила жалобу - вона втратила брата-героя на фронтіВідео

19:03

Захід допоміг ЗСУ - на війні в Україні будуть зміни протягом двох тижнів - ГайдайВідео

19:00

"Неприємно буде читати погане про тата": Логунова розповіла, як розлучається зі Ступкою

19:00

Коханка Путіна Кабаєва знову вагітна: у Росії шокували деталямиВідео

Реклама
18:35

Українські архітектори створять комплексний довідник післявоєнної відбудови міст

18:25

Путін почав війну на знищення, але не України, а РосіїПогляд

18:17

Ведучий Модного вироку засудив імперіалістичні погляди Кремля та війну в Україні

18:11

Спека повертається: синоптики розповіли, де в Україні різко потеплішаєВідео

17:49

Данілов заявив – що Угорщина знала про плани РФ щодо України - Будапешт відповів різким звинуваченнямВідео

17:27

Прикмети на 4 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

17:05

ЗСУ знищили на Півдні пункт управління російським військом і 3 склади з боєприпасамиВідео

16:54

"З нами поводилися гірше, ніж з собакою": автор фрази про російський корабель шокував про полон в РФВідео

16:49

День везіння і удачі: який стане найщасливішим в травні для кожного знака зодіаку

16:47

Путін не може дозволити собі не перемогти в Україні: чому ядерний удар можливий і саме по КиєвуПогляд

16:44

"До мрії ще далеко": дружина Холостяка Квіткова похвалилася фігурою

16:21

В Україні заборонили партії, що підтримують Росію: "за" проголосували і нардепи, обрані від ОПЗЖВідео

16:20

Розстріляні, побиті, заморені голодом: експертиза встановила точні причини смерті ірпінцівВідео

16:11

Найпростіший і дуже смачний пиріг з беконом: готується блискавично і на смак неповторнийВідео

16:08

Як поліпшити освітлення в будинку без електрика: лайфхаки

16:02

"Дохлих генералів буде більше": Касьянов сказав, чому для РФ її військова верхівка – гарматне м’ясо

15:41

В Україні рекордно подорожчав бензин: експерт пояснив, на скільки затягнеться дефіцит

15:14

Скандал між Поляковою і Білозір не вщухає: свої "5 копійок" вставила продюсер Мозгова

15:06

У Харкові майже 500 квартир знову з газопостачанням – Тимошенко

14:56

"Кожного разу не можу стримати сліз": Осадча розповіла шокуючу історію порятунку жінки з МаріуполяВідео

Реклама
14:46

Сабуров поплатився за жарти про мертвих українок: після "стусана" в Ізраїлі його відшили в рідному Казахстані

14:35

Російські окупанти почали штурм Азовсталі в Маріуполі: подробиціВідео

14:22

"Мені зараз дуже складно": про що реально нервується Регіна Тодоренко

14:10

Російсько-українська війна – що далі: чому ніякого військового розгрому України не передбачаєтьсяПогляд

14:00

"Я думаю, вони погодилися": Арестович назвав 3 області, захопивши які, Путін оголосить про перемогу

13:36

"Батьки везли тіло і підірвалися на міні": історія жительки знищеного села Кухарі

13:28

Коли закінчиться війна в Україні: у Путіна продовжили терміни "спецоперації" - розвідка

13:25

Повня в травні 2022: що потрібно робити в цей день, щоб уберегтися від бід

13:21

"Складав іспити онлайн у підвалі": сусідка розповіла про підлітка, який загинув в Одесі через ракетуФотоВідео

13:17

У межах благодійних футбольних матчів Match for peace #StopWarInUkraine в квітні для України зібрали понад 22 000 000 грн

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти