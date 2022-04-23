"Вдома чекали діти": жінка розповіла, як її по-звірячому ґвалтували окупанти в Рубіжному

Насильство / Reuters, pixabay

У Луганській області російські окупанти на початку квітня викрали жительку Рубіжного і кілька днів її ґвалтували, поки вдома її чекали діти.

Як розповіли у поліції Луганської області, коли жінці вдалося повернутися в своє житло, дітей вона не знайшла.

"34-річна жінка пішла за продуктами на один з місцевих ринків у тимчасово окупованій частині Рубіжного. Окупанти "ЛНР" затримали її за звинуваченням у нібито мародерстві. Загарбники вивезли жінку на допит, погрожуючи автоматом, - йдеться в повідомленні.

У неї відібрали телефон і паспорт громадянки України, наказали жінці роздягнутися до білизни і оглянули її. Потім мешканку Рубіжного перевезли і утримували в приміщенні одного з органів державної влади міста, де російські військові влаштували в'язницю.

"Вночі жінку перевезли в один з будинків міста, де один з бойовиків запропонував жінці вступити з ним у статеві зносини, погрожуючи, що в разі відмови її згвалтують всі знаходяться в приміщенні бойовики. Після неодноразового зґвалтування потерпілу знову вивезли до в'язниці. На наступну ніч жінку під загрозою застосування фізичної сили той же бойовик знову згвалтував кілька разів", - йдеться в повідомленні правоохоронців.

Після цього жінку ще кілька днів тримали в полоні, били і допитували. Загарбники намагалися змусити жінку повідомити їм про пересування військової техніки ЗСУ. А потім вивезли постраждалу в центр міста і залишили її там.

Повернувшись додому, жінка побачила, що її дітей немає. Виявилося, що їх евакуювали представники Червоного Хреста.

Жінка пішки вирушила до Сєвєродонецька. Їй вдалося дістатися до однієї з позицій ЗСУ, звідки військовослужбовці відвезли жінку в лікарню, де вона і знаходиться.

"Жінка отримує необхідну допомогу медиків і психологів. Поліція вже відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного позбавлення волі та зґвалтування окупантами. Триває досудове розслідування", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, з початку вторгнення Росії в Україну Офіс уповноваженого з прав людини вже почав отримував скарги від українців про статеві злочини скоєних проти них російськими військовими.

Крім того, у Київській області окупанти зґвалтували жінку. 33-річна українка Наталія розповіла, що над нею кілька годин знущалися п'яні російські окупанти. Перед цим військові застрелили її чоловіка і собаку.

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