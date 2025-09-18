Зрадив Батьківщину у 2014 році: атаками на Куп'янськ командує український екс-комбриг - ЗМІ

Угрупованням росіян, яке намагається наступати на Куп'янськ, керує колишній український офіцер Сергій Стороженко.

Стороженко перейшов на бік російських окупантів у 2014 році / колаж: Главред, фото: газета "Боевой дозор"

Коротко:

Стороженко перейшов на бік російських окупантів у 2014 році

Стороженко починав службу в 36-й бригаді берегової оборони ВМС України

Стороженко причетний до низки військових злочинів

Колишній український офіцер, який зрадив Україну у 2014 році, зараз командує наступом російських окупантів на Куп'янськ. Чоловік, який народився в Харківській області та служив у Збройних силах України, зараз воює проти українців. Про це повідомляє BBC News Україна.

Зазначається, що угрупованням росіян, яке намагається наступати на Куп'янськ, керує колишній український офіцер Сергій Стороженко. Він перейшов на бік російських окупантів ще у 2014 році.

Звіти за авторством Стороженка, що стосуються темпів наступу на Куп'янськ, надходять до начальника генерального штабу РФ Валерія Герасимова.

Хто такий Сергій Стороженко

Стороженко, уродженець села Мурафа на Харківщині, починав службу в 36-й бригаді берегової оборони ВМС України. Там він виріс від командира роти до командира бригади. Був заступником командира українського миротворчого контингенту в Косово - у складі сил KFOR

Стороженко зрадив Україну під час анексії Криму російськими окупантами у 2014 році. Уже за тиждень після псевдореферендуму про "приєднання Криму" він отримав російський паспорт, а згодом очолив створену росіянами 126-ту бригаду берегової охорони.

Сам Стороженко стверджував, що нібито пішов у відставку під час подій на півострові, зокрема подав відповідний рапорт. Він запевняв, що не вчиняв жодних дій - ні проти України, ні проти Росії.

Однак його колишні колеги кажуть, що Стороженко бреше. Офіцер активно агітував українських військових зраджувати присязі: здавати зброю і переходити на бік росіян. Також він надавав окупантам багато допомоги, будучи при цьому ще в лавах Збройних сил.

Колишній представник ЗСУ в Криму та військовий оглядач полковник Владислав Селезньов, який особисто був знайомий зі Стороженком, вважає, що росіяни просто купили того. Зокрема, Стороженко був замішаний у схемах вивезення гуманітарної допомоги з частини "наліво".

"Я думаю, у 2014-му йому зробили таку пропозицію, від якої він не зміг відмовитися... Він був непоганим офіцером і дбав про репутацію, але ключове випробування, коли життя показує, хто є хто, - він не пройшов", - сказав Селезньов.

Участь у війні проти України

На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Стороженко очолював штаб 35-ї армії ЗС РФ зі складу Східного військового округу. Це військове з'єднання вело бої на території Харківської області. 35-ту армію повністю розбили на початку червня 2022 року в боях за Ізюм.

Стороженко причетний до низки військових злочинів, зокрема віддавав накази бити ракетами по Сумах. У 2023 році російський диктатор Володимир Путін оцінив служіння колаборанта у звання генерал-лейтенанта та надав йому посаду командувача 6-ї армії, яка намагається взяти Куп'янськ.

Що відомо про бої в Куп'янську - думка військового

Як писав Главред, росіяни не здатні повністю окупувати Куп'янськ у короткостроковій перспективі. Про це заявив командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко в ефірі "Громадського радіо". Він додав, що роботи з оборони міста ведуться напружено і посилено.

"На моє переконання, у короткостроковій перспективі ворог не має можливості окупувати повною мірою Куп'янськ", - сказав командир.

За його словами, диверсійно-розвідувальні групи виконують два завдання, перше з яких - політичне. Росіяни маскуються під цивільних, пробираються до впізнаваних локацій у Куп'янську, розгортають російський прапор і дають можливість дрону зняти кадри для створення фейкового враження нібито контролю міста.

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти намагалися проникнути до Куп'янська через газотранспортну трубу, проте українські сили оборони знову завдали по ній удару. Про це повідомив командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, зазначивши, що бої в місті залишаються надзвичайно важкими.

На Покровському напрямку Донецької області бойові дії тривають уже понад рік. Ситуація ускладнюється тим, що російська армія поступово послаблює ЗСУ, встановивши контроль над усіма шляхами постачання і створивши "зону знищення" за допомогою дронів, пише Sky News.

Водночас інформація про нібито просування військ РФ до центру Куп'янська не відповідає дійсності. Це спростував представник ОСУВ "Дніпро", підполковник Олексій Бєльський.

