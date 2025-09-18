'Вимушений констатувати': військовий повідомив про зміну ситуації біля Куп'янська

Федоренко повідомив, як відреагував ворог на повторний удар по трубі, що вела у Куп'янськ.

Попри шалений тиск ворога оборона Куп'янська триває / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua?locale=uk_UA

Що сказав Федоренко:

ЗСУ повторно вдарили по трубі у Куп'янську

Окупанти знову переправляються на правий берег через річку

У Куп'янську, попри тяжкі бої, українська оборона тримається

Окупаційні війська країни-агресорки Росії намагалися просочитися у місто Куп'янськ по газотранспортній трубі. Сили оборони України завдали по ній повторного удару.

Про це в етері Еспресо розповів командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко. За його словами, у місті тривають дуже складні і важкі бої.

Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Ворог намагається інфільтруватися між бойовими порядками ЗСУ

Українські підрозділи продовжують тримати оборону як і в Куп'янську, так і в Куп'янську-Вузловому. Будь-які спроби інфільтрації у бойові порядки ЗСУ закінчуються виявленням і знищенням окупантів. В цілому Федоренко оцінює ситуацію на лівому березі Куп'янська, як сприятливу для Сил оборони.

"В самому місті Купʼянськ тривають вуличні бої з ворожими ДРГ. Не можна сказати, що російські регулярні війська зайняли якісь райони міста й там немає присутності підрозділів Сил оборони. Втім, насиченість в місті ворожих диверсійно-розвідувальних груп достатньо висока", - сказав він.

Окупанти перетинають Оскіл

Українські військові змогли провести необхідні заходи і повторно пошкодити трубу, через яку окупанти хотіли прорватися до міста. Через це ворогу доводиться тепер перетинати річку Оскіл для поповнення свого плацдарму на правобережжі.

"Тобто, це відкрита місцевість, що дозволяє краще виявляти противника й знищувати. Як наслідок інтенсивність бойових дій на правому березі річки Оскіл знизилась. Загалом ситуація на цьому напрямку дуже напружена. Вимушений констатувати - ворог розуміє мету захоплення Купʼянська як з політичної точки зору, так і для логістичних цілей", - пояснив військовий.

Чи зможе ворог повторно окупувати Куп'янськ

Раніше, як писав Главред, Юрій Федоренко пояснював, що у короткостроковій перспективі росіяни не можуть повністю окупувати Куп'янськ. А все тому, що за його словами, робота з оборони міста триває інтенсивно.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за даними аналітиків ISW, чисельність особового складу РФ в районі населеного пункту Борова, що у Харківській області, скоротилася лише за 1-2 тижні на 10-15%.

Раніше військовий оглядач Денис Попович повідомляв, що літній наступ російських окупантів провалився, тож ворог планує спробувати досягти своїх загарбницьких цілей восени.

Нещодавно спікер оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Дніпро", підполковник Олексій Бєльський заявив, що повідомлення про те, що російські війська нібито дійшли до центру Куп’янська, не відповідають дійсності.

Про персону: Юрій Федоренко Юрій Федоренко - український політик, правозахисник, громадський діяч та військовик. Депутат Київської міської ради з 1 грудня 2020 року. Секретар постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин. З першого дня повномасштабного російського вторгнення в Україну воював у складі 112 бригади 128 батальйону Тероборони на посаді командира 4 роти. 9 лютого 2023 року Федоренко очолив одну з перших в Україні рот ударних авіаційних комплексів (РУБпАК "Ахіллес") у складі 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка. 31 січня 2024 року рота масштабувалася у батальйон (БУБпАК "Ахіллес"), пише Вікіпедія.

