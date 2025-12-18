В Одесі співробітники ТЦК побили поліцейського, який доставив порушника

Що відомо:
- В Одесі три співробітники ТЦК побили поліцейського
- Один із військовослужбовців мав ознаки алкогольного сп'яніння
- Фігурантів затримано та поміщено до ізолятора
В Одесі три співробітники районного ТЦК та СП побили дільничного офіцера поліції, який супроводжував порушника військового обліку. Один із військовослужбовців був напідпитку. Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Одеській області.
За даними правоохоронців, подія відбулася кілька днів тому. Дільничний офіцер поліції доставив до одного з районних ТЦК чоловіка, який перебував у розшуку за порушення правил військового обліку. Конфлікт спалахнув безпосередньо у приміщенні ТЦК.
"Встановлено, що троє військовослужбовців, один із яких перебував у стані алкогольного сп’яніння, в РТЦК та СП почали проявляти агресію до поліцейського, висловлювати нецензурну лайку, а коли він зробив їм зауваження - вчинили бійку", - йдеться у повідомленні.
Наразі всіх трьох фігурантів затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі поліції вже офіційно оголосили їм про підозру.
Дії затриманих кваліфіковано за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України - умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків.
Новий етап мобілізації
Мобілізація в Україні переходить у новий етап. Очікується збільшення кількості повісток через автоматизацію військового обліку та зміни у процедурі отримання відстрочок, повідомив нардеп Руслан Горбенко.
Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки отримають доступ до баз податкової служби, що дозволить перевіряти ширше коло військовозобов’язаних, включно з тими, хто не на обліку, має відстрочку або виїхав за кордон. Очікується, що кількість перевірок і повісток помітно зросте вже до кінця року.
Інциденти з ТЦК - новини за темою
Нагадаємо, в Одесі в одному з ТЦК стався вибух, внаслідок якого загинув громадянин, а ще один військовослужбовець отримав поранення. Інцидент трапився під час спілкування з відвідувачем, у якого вибухнув невідомий предмет у особистих речах.
Також увечері 3 грудня у Львові під час мобілізаційного оповіщення смертельно поранено військовослужбовця Галицько-Франківського РТЦК та СП, ветерана АТО Юрія Бондаренка. Нападник, 30-річний львів’янин, застосував ніж і газовий балончик, після чого втік. Згодом правоохоронці його затримали.
Як повідомляв Главред, в Одесі працівники ТЦК побили й намагалися мобілізувати морпіха 36-ї бригади й колишнього полоненого Романа Покидька, який захищав Маріуполь. Його викинули з авто під час нападу, завдавши тілесних ушкоджень.
Про джерело: Національна поліція України
Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.
