В Одесі співробітники ТЦК побили поліцейського, який доставив порушника

Руслана Заклінська
18 грудня 2025, 16:16
799
Інцидент стався у приміщенні ТЦК під час супроводу порушника військового обліку.
В Одесі співробітники ТЦК побили поліцейського, який доставив порушника
Військовослужбовці ТЦК побили дільничного / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Що відомо:

  • В Одесі три співробітники ТЦК побили поліцейського
  • Один із військовослужбовців мав ознаки алкогольного сп'яніння
  • Фігурантів затримано та поміщено до ізолятора

В Одесі три співробітники районного ТЦК та СП побили дільничного офіцера поліції, який супроводжував порушника військового обліку. Один із військовослужбовців був напідпитку. Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Одеській області.

За даними правоохоронців, подія відбулася кілька днів тому. Дільничний офіцер поліції доставив до одного з районних ТЦК чоловіка, який перебував у розшуку за порушення правил військового обліку. Конфлікт спалахнув безпосередньо у приміщенні ТЦК.

"Встановлено, що троє військовослужбовців, один із яких перебував у стані алкогольного сп’яніння, в РТЦК та СП почали проявляти агресію до поліцейського, висловлювати нецензурну лайку, а коли він зробив їм зауваження - вчинили бійку", - йдеться у повідомленні.

Наразі всіх трьох фігурантів затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі поліції вже офіційно оголосили їм про підозру.

Дії затриманих кваліфіковано за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України - умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків.

Розшук ТЦК — що потрібно знати
Розшук ТЦК — що потрібно знати / Інфографіка - Главред

Новий етап мобілізації

Мобілізація в Україні переходить у новий етап. Очікується збільшення кількості повісток через автоматизацію військового обліку та зміни у процедурі отримання відстрочок, повідомив нардеп Руслан Горбенко.

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки отримають доступ до баз податкової служби, що дозволить перевіряти ширше коло військовозобов’язаних, включно з тими, хто не на обліку, має відстрочку або виїхав за кордон. Очікується, що кількість перевірок і повісток помітно зросте вже до кінця року.

Нагадаємо, в Одесі в одному з ТЦК стався вибух, внаслідок якого загинув громадянин, а ще один військовослужбовець отримав поранення. Інцидент трапився під час спілкування з відвідувачем, у якого вибухнув невідомий предмет у особистих речах.

Також увечері 3 грудня у Львові під час мобілізаційного оповіщення смертельно поранено військовослужбовця Галицько-Франківського РТЦК та СП, ветерана АТО Юрія Бондаренка. Нападник, 30-річний львів’янин, застосував ніж і газовий балончик, після чого втік. Згодом правоохоронці його затримали.

Як повідомляв Главред, в Одесі працівники ТЦК побили й намагалися мобілізувати морпіха 36-ї бригади й колишнього полоненого Романа Покидька, який захищав Маріуполь. Його викинули з авто під час нападу, завдавши тілесних ушкоджень.

Про джерело: Національна поліція України

Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.

війна в Україні поліція новини України ТЦК та СП
