У сім'ї Софії Ротару подвійне поповнення: як назвали близнюків

Ви дізнаєтеся:
- Sonya Kay опублікувала фото із синами
- Як назвали маленьких родичів Ротару
У родині легендарної української артистки Софії Ротару відбулося поповнення - співачка Sonya Kay (справжнє ім'я Софія Хлябич) народила хлопчиків-близнюків. В Instagram дівчина розкрила, як назвала малюків.
Діти племінниці Софії Ротару провели два місяці в палатах інтенсивної терапії Чернівецького обласного перинатального центру. Сини Софії Хлябич народилися раніше терміну і з недостатньою вагою, тож лікарям довелося боротися за їхнє життя і здоров'я.
"Позаду залишилися відділення інтенсивної терапії та постінтенсивного догляду, безліч консультацій із провідними неонатологами країни, безсонні ночі та виснажливі дні лікування. Сьогодні подружжя вперше переступило поріг рідної домівки вчотирьох", - написали тоді медики.
Сьомого грудня щасливу матір і близнюків виписали з лікарні. Софія Хлябич не стала приховувати свого щастя й опублікувала в соцмережах фотографію з прогулянки разом із дітьми в зоні відпочинку. Мама з'явилася з двома візочками і стаканчиком кави, показуючи, що всі випробування залишилися позаду. Також вона розкрила імена своїх синів.
"З нашими маленькими котиками. Крістіан і Даніель", - написала Софія.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що відома українська співачка Оля Цибульська поділилася з шанувальниками трагічною новиною. У своєму Instagram артистка розповіла, що помер її батько Павло Цибульський. Кілька днів тому тато привітав її з днем народження.
Також розпочався шлюборозлучний процес відомих українських співаків Тараса та Олени Тополь. Поки суд готується до розлучення зіркової пари, Тарас провів час зі своїми синами. Разом із Романом і Марком він відвідав прем'єру фільму "Аватар: Полум'я і попіл".
Вас може зацікавити:
- "Мені дуже боляче": Марта Адамчук відверто заговорила про трагедію
- "Перенесла операцію": Бужинська занепокоїла фотографією з інтенсивної терапії
- "Чорна заздрість застелила очі": народний артист розніс зірок після смерті Степана Гіги
Про персону: Софія Ротару
Софія Михайлівна Ротару - радянська та українська естрадна співачка (сопрано) і актриса. Лауреат премії Ленінського комсомолу (1978). Народна артистка СРСР (1988). Кавалер молдавського ордена Республіки (1997). Геройка України (2002). Національна легенда України (2021).
У лютому 2022 року співачка однозначно підтримала Україну. 28 лютого 2022 року Софія опублікувала допис в Інстаграмі, де чітко окреслила свою позицію і назвала речі своїми іменами: "російські ракети знищують мирних жителів", "молюся за наших захисників і мир в Україні".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред