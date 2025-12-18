У сім'ї Софії Ротару подвійне поповнення: як назвали близнюків

Племінниця Софії Ротару розсекретила імена синів.

Племінниця Софії Ротару народила близнюків / колаж: Главред, фото: instagram.com, Софія Ротару, facebook.com, Чернівецький обласний перинатальний центр

Sonya Kay опублікувала фото із синами

Як назвали маленьких родичів Ротару

У родині легендарної української артистки Софії Ротару відбулося поповнення - співачка Sonya Kay (справжнє ім'я Софія Хлябич) народила хлопчиків-близнюків. В Instagram дівчина розкрила, як назвала малюків.

Діти племінниці Софії Ротару провели два місяці в палатах інтенсивної терапії Чернівецького обласного перинатального центру. Сини Софії Хлябич народилися раніше терміну і з недостатньою вагою, тож лікарям довелося боротися за їхнє життя і здоров'я.

Племінниця Софії Ротару з дітьми / фото: facebook.com, Чернівецький обласний перинатальний центр

"Позаду залишилися відділення інтенсивної терапії та постінтенсивного догляду, безліч консультацій із провідними неонатологами країни, безсонні ночі та виснажливі дні лікування. Сьогодні подружжя вперше переступило поріг рідної домівки вчотирьох", - написали тоді медики.

Сьомого грудня щасливу матір і близнюків виписали з лікарні. Софія Хлябич не стала приховувати свого щастя й опублікувала в соцмережах фотографію з прогулянки разом із дітьми в зоні відпочинку. Мама з'явилася з двома візочками і стаканчиком кави, показуючи, що всі випробування залишилися позаду. Також вона розкрила імена своїх синів.

Софія Хлябич розкрила імена дітей / фото: instagram.com, sonyakayofficial

"З нашими маленькими котиками. Крістіан і Даніель", - написала Софія.

Софія Ротару / інфографіка: Главред

Про персону: Софія Ротару Софія Михайлівна Ротару - радянська та українська естрадна співачка (сопрано) і актриса. Лауреат премії Ленінського комсомолу (1978). Народна артистка СРСР (1988). Кавалер молдавського ордена Республіки (1997). Геройка України (2002). Національна легенда України (2021).

У лютому 2022 року співачка однозначно підтримала Україну. 28 лютого 2022 року Софія опублікувала допис в Інстаграмі, де чітко окреслила свою позицію і назвала речі своїми іменами: "російські ракети знищують мирних жителів", "молюся за наших захисників і мир в Україні".

