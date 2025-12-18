Кремль перейшов до гастродипломатії: Віткофф передав Трампу ящик червоної ікри з РФ

Щедрий подарунок Віткоффу був невипадковий.

Ікра з Хабаровського краю дуже сподобалася Віткоффу, тому в РФ вирішили цим скористатися/ Колаж: Главред, фото: facebook.com/yagunv, скріншот з відео

Що повідомив Ягун:

Віткоффу у Росії подарували ящик червоної ікри

Росія намагається переконати США у власній позиції не лише через переговори

Преса в країні-агресорці Росії гуде про те, що спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф передав американському лідеру ящик червоної ікри з Хабаровського краю.

Як повідомив військовий, генерал-майор запасу Служби безпеки України Віктор Ягун, ікру він спробував на обіді в московському ресторані, і вона справила на нього велике враження. Тому американському чиновнику подарували цілий ящик делікатесу.

Росія використовує інструменти "гастрономічної дипломатії"

Ягун пояснив, що хоч на перший погляд такий жест росіян виглядає як дрібниця, насправді ж подарунок був не випадковим.

"Хабаровський край", "червона ікра", "щедрість" це спроба продати образ "нормальної, багатої Росії", з якою можна мати справу. Фактично м’який підкуп через емоції. Не валіза грошей, а враження, гостинність, екзотика - типова техніка формування прихильності без формального порушення правил", - пояснив він.

При цьому цікаву роль відіграє і сам Віткофф, адже він дійсно передав ікру Трампу, а разом із нею сигнал "з Росією приємно домовлятися".

"Формально - подарунок, фактично - інструмент впливу, який у багатьох демократіях уже вважався б токсичним. РФ традиційно працює не лише через переговори, а через атмосферу, персональні симпатії, дрібні "жести уваги", які поступово знижують психологічну дистанцію. Ікра тут - лише упаковка. Тому тут не про смак. Це про сигнал. І якщо хтось думає, що політику можна відокремити від таких "дрібниць" - Росія завжди заробляла саме на цьому", - додав Ягун.

Чи працює Віткофф на Росію

Главред писав, що за словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрія Коваленка, Стів Віткофф проводить перемовини з Кремлем щодо завершення війни від імені Сполучених Штатів.

Попри те, що його позиція щодо мирного врегулювання подекуди збігається з баченням Москви, йдеться лише про його власні погляди, тому припущення про можливу роботу на користь Росії є безпідставними.

Переговори США і Росії у Москві - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що за даними ЗМІ, переговори спецпредставника президента США Стіва Віткоффа і зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера з російським диктатором Володимиром Путіним у Кремлі 2 грудня, схоже, не наблизили завершення російсько-української війни.

Російська сторона в обличчі Юрія Ушакова повідомила, що обговорення було корисним і конструктивним, але компромісного плану щодо України наразі немає.

Водночас сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем зазначив, що, ймовірно, після переговорів у Москві варто чекати на "комбінацію поступок" з боку України.

Про персону: Віктор Ягун Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

