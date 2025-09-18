Рус
"Ситуація критична": розкрито деталі про бої в Куп'янську та план росіян

Юрій Берендій
18 вересня 2025, 16:07
У Куп’янську триває контрдиверсійна операція, місто зазнає інтенсивних обстрілів через що ситуація для населення стає критичною, вказують в МВА.
Розкрито деталі про бої в Куп'янську та план росіян / Колаж Главред, фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр, 43 Окрема Артилерійська Бригада імені гетьмана Тараса Трясила

Про що йдеться у матеріалі:

  • Російські ДРГ просочуються в Куп'янськ
  • В місті триває контрдиверсійна операція
  • Ворог отримав завдання зачистити місто та знищити цивільне населення

У Куп’янську на Харківщині триває контрдиверсійна операція Сил оборони, внаслідок якої вже захоплено в полон російських військових. Місто перебуває менше ніж за кілометр до лінії фронту, диверсійно-розвідувальні групи ворога просочуються у місто, тривають бої. Про це повідомив начальник Купʼянської міської військової адміністрації Андрій Беседін, передає Укрінформ.

"Ситуація (для жителів, життєзабезпечення міста, - ред.) - критична. У місті зараз триває контрдиверсійна операція. Є факти заходу диверсійно-розвідувальних груп ворога, і наші Сили оборони зараз знищують їх. Є інформація про велику кількість узятих в полон російських диверсантів", - сказав керівник МВА.

Беседін повідомив, що українські військові роблять усе можливе для стабілізації ситуації. Він пояснив, що через близькість лінії фронту ворог має можливість проникати диверсійними групами до міста, однак регулярних сил армії РФ у межах громади немає.

За його словами, газову трубу, якою окупанти змогли потрапити на околиці міста та накопичити певні сили, ЗСУ вже знищили. Водночас росіяни продовжують інтенсивно обстрілювати місто з різних видів озброєння.

Посадовець уточнив, що в самому Куп’янську залишаються близько 740 людей, а загалом у громаді проживає приблизно 1750 мешканців, які перебувають під серйозною загрозою.

"Є інформація, що ворогу поставлене завдання зачищати місто, знищувати цивільне населення. Евакуація триває. Кожного дня попри загрозу життю та здоров’ю евакуаційних груп, які їздять - це наші волонтери, ДСНС, поліція. Вчора евакуювали, сьогодні будуть проходити заходи евакуації, але з кожним днем все важче й важче", - наголосив Беседін.

/ Інфографіка: Главред

Що відомо про бої в Куп'янську - думка військового

Як писав Главред, росіяни не здатні повністю окупувати Куп'янськ в короткостроковій перспективі. Про це заявив командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко в ефірі "Громадського радіо". Він додав, що роботи з оборони міста ведуться напружено й посилено.

"На моє переконання, у короткостроковій перспективі ворог не має можливості окупувати повною мірою Куп'янськ", - сказав командир.

За його словами, диверсійно-розвідувальні групи виконують дві задачі, перша з яких — політична. Росіяни маскуються під цивільних, пробираються до впізнаваних локацій у Куп'янську, розгортають російський прапор і дають можливість дрону зняти кадри для створення фейкового враження нібито контролю міста.

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти намагалися проникнути в Куп’янськ через газотранспортну трубу, однак українські сили оборони знову завдали по ній удару. Про це повідомив командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, зазначивши, що бої в місті залишаються надзвичайно важкими.

На Покровському напрямку Донецької області бойові дії тривають вже понад рік. Ситуація ускладнюється тим, що російська армія поступово послаблює ЗСУ, встановивши контроль над усіма шляхами постачання й створивши "зону знищення" за допомогою дронів, пише Sky News.

Водночас інформація про нібито просування військ РФ до центру Куп’янська не відповідає дійсності. Це спростував речник ОСУВ "Дніпро", підполковник Олексій Бєльський.

Про персону: Юрій Федоренко

Юрій Федоренко - український політик, правозахисник, громадський діяч та військовик. Депутат Київської міської ради з 1 грудня 2020 року. Секретар постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин.

З першого дня повномасштабного російського вторгнення в Україну воював у складі 112 бригади 128 батальйону Тероборони на посаді командира 4 роти.

9 лютого 2023 року Федоренко очолив одну з перших в Україні рот ударних авіаційних комплексів (РУБпАК "Ахіллес") у складі 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка. 31 січня 2024 року рота масштабувалася у батальйон (БУБпАК "Ахіллес"), пише Вікіпедія.

