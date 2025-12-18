Рус
Євро "рухнуло" після рекордного зростання: свіжий курс валют на 19 грудня

Маріна Фурман
18 грудня 2025, 16:23
Гривня "зміцнила" свої позиції відносно однієї з валют.
Курс валют на 19 грудня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Яким буде курс долара 19 грудня
  • Скільки коштуватиме євро у пʼятницю

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 19 грудня. Американський долар не змінився у ціні, порівняно з попереднім показником. Про це йдеться на сайті регулятора.

Курс долара на 19 грудня

Офіційний курс долара на 19 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,33 гривні за 1 долар. Це свідчить про те, що американська валюта не змінилася у ціні.

Як змінювався курс долара в Україні / Інфографіка: Главред

Курс євро на пʼятницю

Гривня "зміцнює" позиції стосовно європейської валюти. На 19 грудня НБУ встановив офіційний курс євро на такому рівні: 49,59 грн. Європейська валюта подешевшала на 3 копійки.

Курс злотого на 19 грудня

НБУ також оновив офіційний курс польського злотого. У пʼятницю, 19 грудня злотий коштуватиме 11,79 гривень.

Скільки коштуватиме долар до 21 грудня - прогноз банкіра

За прогнозом банкіра Тараса Лєсового, з 15 до 21 грудня курс долара в Україні перебуватиме в межах 42,1-42,6 гривні на міжбанку і 42,3-42,8 гривні на готівковому ринку.

Отже, до 21 грудня за 100 доларів українцям доведеться віддати 4 230–4 280 грн, тоді як 1000 доларів коштуватимуть в межах 42 300–42 800 грн.

Як писав Главред, на четвер, 18 грудня, Національний банк України трохи підняв курс долара США та польського злотого. Водночас євро незначно подешевшав.

Днем раніше НБУ знизив курс долара до 42,18 грн/долар, тоді як євро та польський злотий зросли.

Крім цього, в Україні очікується підвищений попит на валюту, що може трохи підняти курси. Банкір Тарас Лєсовий прогнозує долар на рівні 42,1-42,6 грн на міжбанку, а євро - 48-49,75 грн.

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

долар евро курс валют курс гривні курс долара курс євро новини України курс НБУ
Відключення світла в Україні - графіки на 18 грудня (оновлюється)

