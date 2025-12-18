Окупанти придумали нову модель наступу на фронті - ISW

Українські війська стикаються з гострою нестачею особового складу і техніки, що дозволяє росіянам використовувати прогалини в обороні.

Окупанти придумали розробила нову модель наступу

Російські окупанти придумали нову двоетапну модель наступу на українські позиції. Саме це призвело до того, що наступ росіян наразі триває, і зупинити його досить важко. Про це аналітики Інституту вивчення війни (ISW) Джессіка Собескі та Дженні Олмстед розповіли в інтерв'ю РБК-Україна.

Як зазначили аналітики, російська нова модель наступу має два етапи. Перший - це атаки на логістику фронтових підрозділів ЗСУ. Окупанти вражають логістичні наземні шляхи ЗСУ на оперативній глибині.

"Російські кампанії з оперативного перехоплення комунікацій за допомогою дронів ускладнили роботу української оборони, обмеживши постачання в ближньому і середньому тилу. Російські дрони ускладнюють роботу українських ліній постачання, що частково відповідає завданням повітряного блокування на полі бою і негативно позначається на оборонних діях України, які залежать від стабільного постачання техніки, ресурсів і особового складу", - пояснили аналітики Інституту.

Другим етапом російської моделі є безпосередньо штурм українських позицій після того, як вони будуть достатньо розбиті, а логістика виснажена. Окремо підкреслюється, що Україна поки що не виробила ефективної протидії повітряній дроновій блокаді РФ, щоб мати можливість захисту логістики.

"Українські війська також стикаються з дедалі гострішою нестачею особового складу і техніки, що дає змогу росіянам використовувати прогалини в обороні. Дефіцит артилерії та інших традиційних систем обмежує можливості ЗСУ діяти в несприятливих погодних умовах, коли дрони менш ефективні", - пояснюють аналітики.

Але при цьому Україна почала відтворювати російські підходи до повітряного блокування поля бою. Близький тил російських окупантів уже значно постраждав від цього, зокрема на Покровському напрямку. Якщо українські можливості будуть розширені, це суттєво обмежить можливості Росії для наступу, оскільки російська логістика не зможе накопичувати війська в тилу та здійснювати необхідне постачання.

"Україна має системи для ураження таких цілей і збільшує кількість таких ударів, але потребує підтримки для масштабування виробництва засобів середньої дальності", - резюмували аналітики.

Військові розкрили деталі ситуації на фронті

У Донецькій області війська РФ нарощують штурмову активність у районі Лиману, прагнучи прорватися до важливих оборонних рубежів. Українські захисники утримують лінії оборони і докладають максимум зусиль, щоб не допустити подальшого просування противника. Про це розповів молодший сержант 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк.

Нещодавно головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що Росія наростила угруповання військ у кількості близько 710 тисяч осіб для ведення стратегічної наступальної операції проти України.

Тим часом у партизанському русі Атеш повідомляють, що окупанти віддають гроші за те, щоб не воювати. За щомісячну оплату, у розмірі 50 тисяч рублів готівкою, загарбники залишаються при штабі, або ж їх оформляють на фіктивні внутрішні завдання, при цьому в документах залишається позначка "на бойових".

Крім цього, як писав Главред, Третій корпус спільно з ГУР МО України проводить штурмові дії на Лиманському напрямку. У результаті злагодженої взаємодії вже вдалося вирівняти лінію фронту і поліпшити тактичне положення українських сил у районі. Українським бійцям вдалося ліквідувати полк армії країни-агресора Росії, а також взяти значну кількість окупантів у полон.

