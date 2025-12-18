Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Окупанти придумали нову модель наступу на фронті - ISW

Віталій Кірсанов
18 грудня 2025, 14:45
143
Українські війська стикаються з гострою нестачею особового складу і техніки, що дозволяє росіянам використовувати прогалини в обороні.
Окупанти придумали розробила нову модель наступу
Окупанти придумали розробила нову модель наступу / колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Коротко:

  • Російська нова модель наступу має два етапи
  • Окупанти вражають логістичні наземні шляхи ЗСУ на оперативній глибині

Російські окупанти придумали нову двоетапну модель наступу на українські позиції. Саме це призвело до того, що наступ росіян наразі триває, і зупинити його досить важко. Про це аналітики Інституту вивчення війни (ISW) Джессіка Собескі та Дженні Олмстед розповіли в інтерв'ю РБК-Україна.

Як зазначили аналітики, російська нова модель наступу має два етапи. Перший - це атаки на логістику фронтових підрозділів ЗСУ. Окупанти вражають логістичні наземні шляхи ЗСУ на оперативній глибині.

відео дня

"Російські кампанії з оперативного перехоплення комунікацій за допомогою дронів ускладнили роботу української оборони, обмеживши постачання в ближньому і середньому тилу. Російські дрони ускладнюють роботу українських ліній постачання, що частково відповідає завданням повітряного блокування на полі бою і негативно позначається на оборонних діях України, які залежать від стабільного постачання техніки, ресурсів і особового складу", - пояснили аналітики Інституту.

Другим етапом російської моделі є безпосередньо штурм українських позицій після того, як вони будуть достатньо розбиті, а логістика виснажена. Окремо підкреслюється, що Україна поки що не виробила ефективної протидії повітряній дроновій блокаді РФ, щоб мати можливість захисту логістики.

"Українські війська також стикаються з дедалі гострішою нестачею особового складу і техніки, що дає змогу росіянам використовувати прогалини в обороні. Дефіцит артилерії та інших традиційних систем обмежує можливості ЗСУ діяти в несприятливих погодних умовах, коли дрони менш ефективні", - пояснюють аналітики.

Але при цьому Україна почала відтворювати російські підходи до повітряного блокування поля бою. Близький тил російських окупантів уже значно постраждав від цього, зокрема на Покровському напрямку. Якщо українські можливості будуть розширені, це суттєво обмежить можливості Росії для наступу, оскільки російська логістика не зможе накопичувати війська в тилу та здійснювати необхідне постачання.

"Україна має системи для ураження таких цілей і збільшує кількість таких ударів, але потребує підтримки для масштабування виробництва засобів середньої дальності", - резюмували аналітики.

Військові розкрили деталі ситуації на фронті

У Донецькій області війська РФ нарощують штурмову активність у районі Лиману, прагнучи прорватися до важливих оборонних рубежів. Українські захисники утримують лінії оборони і докладають максимум зусиль, щоб не допустити подальшого просування противника. Про це розповів молодший сержант 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк.

Ситуація на фронті - новини за темою

Нещодавно головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що Росія наростила угруповання військ у кількості близько 710 тисяч осіб для ведення стратегічної наступальної операції проти України.

Тим часом у партизанському русі Атеш повідомляють, що окупанти віддають гроші за те, щоб не воювати. За щомісячну оплату, у розмірі 50 тисяч рублів готівкою, загарбники залишаються при штабі, або ж їх оформляють на фіктивні внутрішні завдання, при цьому в документах залишається позначка "на бойових".

Крім цього, як писав Главред, Третій корпус спільно з ГУР МО України проводить штурмові дії на Лиманському напрямку. У результаті злагодженої взаємодії вже вдалося вирівняти лінію фронту і поліпшити тактичне положення українських сил у районі. Українським бійцям вдалося ліквідувати полк армії країни-агресора Росії, а також взяти значну кількість окупантів у полон.

Читайте також:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Зеленський Володимир Путін Генштаб ЗСУ Інститут вивчення війни російський наступ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Переломний момент": в ЄС поставили крапку в питанні заморожених активів Росії

"Переломний момент": в ЄС поставили крапку в питанні заморожених активів Росії

16:58Світ
Весь екіпаж загинув: розбився український Ми-24

Весь екіпаж загинув: розбився український Ми-24

16:44Україна
Євро "рухнуло" після рекордного зростання: свіжий курс валют на 19 грудня

Євро "рухнуло" після рекордного зростання: свіжий курс валют на 19 грудня

16:23Україна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 18 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 18 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці сімейної вечері за 16 секунд

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці сімейної вечері за 16 секунд

Відключення світла в Україні - графіки на 18 грудня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 18 грудня (оновлюється)

Більше 90 років називалося на честь комдива-бандита СРСР - що це за місто України

Більше 90 років називалося на честь комдива-бандита СРСР - що це за місто України

Припинення вогню не буде ні на Різдво, ні у 2026 році, Росія вже програє війну – Коваленко

Припинення вогню не буде ні на Різдво, ні у 2026 році, Росія вже програє війну – Коваленко

Останні новини

17:00

Подвійна підтримка взимку: як "Аптека 9-1-1" допомагає українцям отримати вдвічі більше вигоди новини компанії

16:58

"Переломний момент": в ЄС поставили крапку в питанні заморожених активів Росії

16:44

Весь екіпаж загинув: розбився український Ми-24

16:43

"Барометр ринку праці України 2025-2026": ділимося головними висновками HR-дослідження

16:42

Щоб не втратити щастя й удачу: які речі не можна викидати з дому перед Новим роком

Припинення вогню не буде ні на Різдво, ні у 2026 році, Росія вже програє війну – КоваленкоПрипинення вогню не буде ні на Різдво, ні у 2026 році, Росія вже програє війну – Коваленко
16:41

Боксер-Мінні Маус: Усик замилував танцем на святі 1,5-річної донькиВідео

16:23

Євро "рухнуло" після рекордного зростання: свіжий курс валют на 19 грудня

16:16

В Одесі співробітники ТЦК побили поліцейського, який доставив порушника

16:06

Зеленський зробив відверту заяву про Трампа - що він сказав

Реклама
16:04

Кремль перейшов до гастродипломатії: Віткофф передав Трампу ящик червоної ікри з РФ

15:59

Французька прокуратура та НАЗК перевірять статки депутата Валентина Запорощука, – "Рух територіальних громад"

15:49

Три знаки зодіаку зовсім скоро купатимуться в грошах: хто ці щасливчики

15:40

Як приготувати ідеальну кутю: одна неочевидна деталь може зіпсувати смак

15:36

У сім'ї Софії Ротару подвійне поповнення: як назвали близнюків

15:32

Вибухова ніч для окупантів: в Генштабі підтвердили масовану атаку по об'єктах РФ

15:14

Що відбувається, коли блискавка потрапляє в літак: бортпровідник розповів про пережитеВідео

14:52

"Це абсолютна ганьба та приниження": Коваленко назвав історичну поразку РФ

14:51

Про цей трюк знають одиниці: що треба зробити з пергаментом перед використанням

14:50

Рецепт божественних брускетів на Новий рік, які розмітають за 2 хвилини

14:45

Окупанти придумали нову модель наступу на фронті - ISW

Реклама
14:42

Про Меланію Трамп зняли фільм: як виглядає закулісне життя Першої леді СШАВідео

14:03

Кілограми задешево: в Україні впали ціни на два базові продукти

13:57

Чим обробити взуття, щоб сніг не налипав на підошву: перевірений засіб за копійки

13:56

"Спірне питання": Коваленко сказав, чому не буде перемир'я в Україні на Різдво

13:55

Чому 19 грудня не можна займатися домашнім прибиранням: яке церковне свято

13:54

5 найгірших подарунків, які принесуть проблеми: що не можна дарувати чоловікам

13:21

"Лети, мій ангел": Оля Цибульська несподівано втратила батька

13:17

Уражено МіГ-31 і не тільки: СБУ знищила у Криму дорогоцінну техніку РФФото

13:06

Ветерану з ампутаціями не видали картку: ПриватБанк відреагував з пропозицією

13:06

На Дмитра Нагієва донесли за слова про війну: що йому загрожує

13:00

"Зимову тисячу" можна витратити по-новому: уряд розширив список магазинів

12:53

Брехня Путіна про захоплення Куп'янська сильно вплинула на США - Зеленський

12:40

Найулюбленіший колір уже не в моді: у який колір пофарбувати кухню у 2026 році

12:32

Гороскоп Таро на завтра 19 грудня: Терезам - рішення, Скорпіонам - зміни

12:29

Гороскоп на завтра 19 грудня: Близнюкам - тиск, Стрільцям - важливе рішення

12:28

Поки суд почав розлучення: Тарас Тополя раптово вийшов у люди із синами

12:14

Гучні погрози Путіна: чи здатна Росія посилити наступ в Україні

12:10

Чи припиняться бойові дії в Україні у 2026 році: несподіваний прогноз

11:57

Нікуди не підемо, поки не схвалимо фінансування для України - Фон дер Ляєн

11:22

Путін злякався: політолог пояснив, що насторожило диктатора у мирному процесі

Реклама
11:10

"Чорна заздрість закрила очі": народний артист розніс зірок після смерті Степана Гіги

10:58

"Факт унікальний": в Одеській області зацвіла рідкісна рослина

10:57

Чи буде масований ракетний удар на Новий рік: експерт спрогнозував нові обстріли

10:51

Ключ не в бажанні Путіна: Зеленський оцінив здатність Росії продовжувати війну

10:42

Китайський гороскоп на завтра 19 грудня: Бикам - спокій, Півням - пригоди

10:37

Астрологи назвали знаки зодіаку, які не можуть змиритися з чужим успіхом

10:30

"Путін поспішає": Романенко оцінив ризик повторного наступу РФ на Київ

10:29

Знищили полк РФ і захопили полонених: військові повідомили про успіх на фронті

10:19

"Перенесла операцію": Бужинська занепокоїла фотографією з інтенсивної терапії

10:05

Відключення світла в Україні - графіки на 18 грудня (оновлюється)

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти