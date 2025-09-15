Чи зможуть росіяни окупувати Куп'янськ: командир полку "Ахіллес" відповів

У короткостроковій перспективі ворог не має можливості окупувати повною мірою Куп'янськ, вважає Юрій Федоренко.

https://glavred.net/front/smogut-li-rossiyane-okkupirovat-kupyansk-komandir-polka-ahilles-otvetil-10698272.html Посилання скопійоване

Робота з оборони Куп'янська триває інтенсивно / колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Що сказав Юрій Федоренко:

Робота з оборони Куп'янська триває інтенсивно

ДРГ у Куп'янську мають два завдання

У короткостроковій перспективі росіяни не можуть повністю окупувати Куп'янськ. Таку думку в ефірі "Громадського радіо" висловив Юрій Федоренко, командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес".

Він зазначив, що робота з оборони Куп'янська триває інтенсивно.

відео дня

"На моє переконання, у короткостроковій перспективі ворог не має можливості окупувати повною мірою Куп'янськ", - сказав командир.

Говорячи про Куп'янськ, він зазначив, що "з тимчасово окупованої території і аж до РФ іде цей самий газопровід". У певний момент з'явилася підозра, що ворог міг відновити газотранспортну систему, відремонтувати на окупованій частині, і почати використовувати її для перекидання особового складу.

"Після того, як стало зрозуміло, що противник вдався саме до такої тактики, Сили оборони провели низку заходів, які дали змогу цю трубу пошкодити, зокрема в районі річки, що призвело до її набору водою та мулом. На поточний момент труба противником не застосовується. Рух ворога не фіксується по самій трубі", - наголосив військовослужбовець.

Він також розповів, що регулярних російських військ у Куп'янську немає, але диверсійно-розвідувальних груп досить багато. Вони проникають із північної околиці.

ДРГ, за словами Федоренка, мають два завдання, перше з яких має політичний характер.

"Вони переодягаються в цивільне, і завдання - добігти до впізнаваного місця в Куп'янську, розтягнути ганчірку у вигляді російського прапора, тоді підлітає дрон і знімає картинку, що нібито російські війська зайняли Куп'янськ", - зазначив він.

Друге завдання - це зайняття висот, а також просочування в ті будинки, які розташовані на висотах.

"Противник своїми розвідувальними засобами повною мірою не може зрозуміти, за якими маршрутами відбувається українська логістика, в які години, з якою періодичністю. Відповідно, російські військові займають місце і починають спостерігати, потім передають цю інформацію на російські координаційні центри, які запускають безпілотники в той час, коли логістика найбільш інтенсивна", - пояснив командир.

Бої в районі Куп'янська - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, аналітики DeepState зафіксували просування російських окупантів у районі Куп'янська. Судячи з карти, ворог просунувся на північному заході в напрямку населеного пункту Мирне.

Росіяни намагаються прорватися в Куп'янськ, розповів керівник місцевої військової міської адміністрації Андрій Канашевич. Бої точаться на околицях міста. Українські військові відбивають атаки.

Окупанти спробували використати газову трубу, щоб пробратися до Куп'янська, сказали в оперативно-стратегічному угрупованні Дніпро. Утім, ЗСУ встановили над трубою вогневий контроль. У Куп'янську триває контрдиверсійна операція.

Інші новини:

Що відомо про Куп'янськ і чому місто дуже важливе Куп'янськ - адміністративний центр Куп'янського району Харківської області. Другий найбільший залізничний вузол Харківщини. Також є великим вузлом автомобільних доріг. 27 лютого 2022 року, під час російського вторгнення, російські війська окупували Куп'янськ. 10 вересня 2022 року місто було звільнене від російських окупантів, пише Вікіпедія. Окупанти продовжують наступати на Куп'янському напрямку. На південь від міста розташоване селище Куп'янськ-Вузловий, яке є великим залізничним вузлом - там сходяться гілки залізниці на п'яти напрямках. Північніше - на російські Бєлгород і Валуйки. На південний схід - на окуповані Сватове - Рубіжне - Попасну. Південно-західніше - на деокупований Святогірськ. На північний захід - на Харків.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред