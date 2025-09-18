Оборона Покровська близька до фіналу, його падіння загрожує двом містам - Sky News

Наступальні операції росіян можуть бути частиною плану РФ зі створення "переговорного козиря".

Оборона Покровська опинилася під загрозою / Колаж: Главред, фото: Нацполіція, ОК Захід (ілюстративне фото)

Коротко:

Захоплення Покровська може поставити під загрозу постачання Краматорська і Слов'янська

РФ змінила тактику: замість штурму міст - повільне оточення з мінімізацією втрат

Окупанти просуваються під Куп'янськом - ключовим логістичним вузлом на Харківщині

Бої за Покровськ Донецької області тривають уже понад рік. Оборона міста може добігти кінця, оскільки армія РФ пригнічує опір ЗСУ. Російські окупанти вже контролюють усі шляхи постачання і створили "зону знищення" за допомогою БПЛА. Про це йдеться в матеріалі Sky News від 18 вересня.

Покровськ - транспортний вузол автомобільного та залізничного сполучення, який Росія вважає "воротами в Донецьк". Очікується, що його окупація серйозно ускладнить постачання для Сил оборони і поставить під загрозу інші важливі міста, зокрема Краматорськ і Слов'янськ.

ЗС РФ намагаються повністю оточити Покровськ. Як каже, докторка Марина Мирон, експертка кафедри оборонних досліджень Королівського коледжу в Лондоні, окупанти не хочуть штурмувати місто, бо це надто складно і потребує великих людських ресурсів, а також призведе до значних втрат.

За її словами, окупанти змінили підхід. Тепер країна-агресор Росія надає перевагу повільним операціям з оточення, а не штурмовим атакам зі значними втратами. Раніше так було захоплено Бахмут.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред ​

Ситуація біля Куп'янська

Крім того, загарбникам вдалося просунутися поблизу Куп'янська на Харківщині. Це місто - ключовий транспортний та логістичний вузол, де сходяться кілька основних залізничних ліній.

"Схоже, вони досить близько", - сказала Мирон, коментуючи позиції російських військ навколо Куп'янська.

Як відомо, Росія переправила своїх бійців через трубопровід. Українське командування запевнило, що контролює цей вихід. У Генштабі ЗСУ інформували, що в місті триває операція з протидії диверсіям, а навколо нього - пошуково-ударні операції.

Куп'янськ був звільнений під час контрнаступу восени 2022 року і зазнає регулярних атак. Мирон вважає, що наступ у цьому районі може бути частиною зусиль РФ із відвоювання втрачених територій або захоплення земель, які можна буде використовувати як "козир" на переговорах у майбутньому.

Куп'янськ - що про нього відомо / Інфографіка: Главред ​

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, Дружківка в Донецькій області поступово стає однією з цілей для FPV-дронів російських окупаційних військ. Після прориву під Добропіллям активність ворожих безпілотників у місті істотно зросла.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Дніпро", підполковник Олексій Бєльський заявив, що нещодавні повідомлення про те, що російські війська нібито дійшли до центру Куп'янська, не відповідають дійсності. За його словами, зараз у північній частині міста триває операція з блокування та знищення окупантів, які намагалися інфільтруватися в Куп'янськ.

Командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллеса" Юрій Федоренко розповів, що спершу противник використовував газову трубу для проникнення до Куп'янська, однак ЗСУ підірвали цю "переправу". Тепер росіяни на човнах і плотах через річку Оскіл намагаються прориватися.

До чого призведе падіння Покровська: думка експерта

Військовий оглядач Денис Попович заявив, що падіння Покровська і Мирнограда відкриє шлях російським окупантам до Дніпропетровщини. Ці два міста залишаються останньою серйозною перешкодою, що стримує просування ворога на цьому напрямку.

Попович зазначив в ефірі 24 Каналу, що так званий Дніпропетровський виступ практично перестав існувати - на цій ділянці фронту російська армія втратила ініціативу і зараз перебуває в невигідному становищі, ризикуючи потрапити в оточення.

Уся північна частина оборони Покровсько-Мирноградської агломерації також перебуває під загрозою. Якщо порівняти карту і проаналізувати останні успіхи українських сил на цій ділянці, стає очевидно, що ситуація для ворога ускладнюється. Однак Росія активно перекидає туди резерви, щоб стабілізувати фронт.

