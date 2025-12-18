Вибухова ніч для окупантів: в Генштабі підтвердили масовану атаку по об'єктах РФ

Сили оборони України завдали серії точних ударів по ключових військових об’єктах російських окупаційних військ, дані щодо втрат ворога уточнюються.

https://glavred.net/war/vzryvnaya-noch-dlya-okkupantov-v-genshtabe-podtverdili-massirovannuyu-ataku-po-obektam-rf-10725245.html Посилання скопійоване

В Генштабі підтвердили масовану атаку по військових об'єктах РФ / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

Українські військові вдарили по об'єктах російських військ на ТОТ України

Також було уражено 2 пускові установки ЗРК С-400 в Бєлгородській області Росії

У ніч на 18 грудня Сили оборони України завдали ударів по низці об’єктів протиповітряної оборони, складу зберігання безпілотників та інших об'єктах російських окупаційних військ як на тимчасово окупованих територіях України, так і в глибині території РФ. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Як йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ, зафіксовано влучання по радіолокаційній станції 55Ж6 "Небо-У" в районі Гвардійського в тимчасово окупованому Криму. Також під удар у районі Приморська на тимчасово окупованій частині Запорізької області потрапив склад паливно-мастильних матеріалів підрозділу 76-ї десантно-штурмової дивізії російських військ. Дані щодо завданих збитків уточнюються.

відео дня

Крім того, було уражено склад зберігання безпілотних літальних апаратів у Макіївці, а також місце зосередження особового складу 114-ї окремої мотострілецької бригади окупантів у Донецьку на тимчасово захопленій території Донецької області. Інформація про втрати противника уточнюється.

"Також уточнено результати ураження 14 грудня 2025 року позиційного району підрозділу 568 зенітного ракетного полку противника у районі Раєвки Бєлгородської області РФ - підтверджено знищення воїнами 15 окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс" двох пускових установок ЗРК С-400 з боєкомплектом", - йдеться у повідомленні.

С-400 / Інфографіка: Главред

Яка основна ціль ударів ЗСУ вглиб РФ на найближчі місяці - думка експерта

Як писав Главред, голова Комітету економістів України Андрій Новак зазначив, що ключовим завданням ЗСУ на найближчий період є створення масштабних перебоїв з електропостачанням у європейській частині Росії, насамперед у Москві.

За його словами, Україна цілеспрямовано завдає ударів по об’єктах генерації та системах розподілу електроенергії в районі столиці РФ і Московської області. Він також наголосив, що російська енергомережа є значно більш уразливою порівняно з українською.

"Щоб домогтися блекауту хоча б половини або частини Москви, зокрема "центру ухвалення рішень", потрібно завдати ще кілька десятків точних ударів по місцях розподілу і генерації, які забезпечують електроенергією столицю РФ", - додав він.

Удари вглиб Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 17 грудня Сили оборони України завдали ударів по нафтопереробному заводу "Славянский" у місті Слов’янськ-на-Кубані Краснодарського краю, а також по нафтобазі "Николаєвская" в Ростовській області Росії. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко зазначав, що в ніч на 17 грудня на території країни-агресорки було неспокійно через масовану атаку українських безпілотників.

Українські військові також завдали потужних ударів по інших важливих цілях у глибині РФ. Зокрема, під атаку потрапив Астраханський газопереробний завод — одне з ключових підприємств російської нафтогазової галузі.

Інші новини:

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред