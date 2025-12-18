Зеленський зробив відверту заяву про Трампа - що він сказав

Зеленський заявив про складність діалогу зі США щодо завершення війни та висловив очікування посилення американського тиску на Росію.

Зеленський зробив заяву про переговори з Трампом / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що сказав Зеленський:

Із США триває непростий діалог

Лише тиск з боку США може зупинити Путіна

Трамп може змусити Росію завершити війну

Володимир Зеленський пояснив роль США в переговорах щодо завершення війни Росії проти України та відповів на питання про те, чи змінилось його ставлення до Трампа, який вже майже рік перебуває на посаді президента США. Відповідні заяви він зробив під час пресконференції у Брюсселі, яку транслював Офіс президента України.

"Ні, ну, дивіться. Це не простий діалог, відверто кажучи. Ми знаходимося у війні", - зазначає він. відео дня

Зеленський наголосив, що саме Сполучені Штати ухвалюють ключові рішення і є тією силою, яка реально здатна зупинити російського диктатора та воєнного злочинця Путіна, тому він покладає на них великі сподівання. Водночас він підкреслив, що розраховує насамперед на посилення американського тиску.

Наразі, за його словами, США переважно виконують роль посередника між сторонами, і це відповідає дійсності. Проте президент зазначив, що очікує від Вашингтона більш рішучих кроків у напрямі впливу на Росію, адже вважає, що Путін не має наміру припиняти війну добровільно, але може піти на це за умови значно жорсткішого тиску з боку США.

"І президент Трамп, він може це зробити, я так думаю, і дай Боже, щоб він досяг успіху в цьому", - резюмував він.

Чому Путін боїться мирних переговорів - думка експерта

Як писав Главред, Кремль посилив погрози на адресу України та європейських країн, що свідчить радше про страх, ніж про впевненість. Таку оцінку в коментарі 24 Канал дав політолог Ігор Рейтерович. На його думку, Володимир Путін міг злякатися переговорного процесу, ініційованого США, який розвивається значно швидше та результативніше, ніж він очікував.

Експерт пояснив, що конструктивна взаємодія України з американською стороною здатна призвести до формування документа, від якого Росії буде складно відмовитися. А у разі відмови в США дедалі частіше виникатимуть запитання щодо відповідальності за те, що війна не припиняється.

Саме через це, вважає політолог, кремлівський лідер намагається створити враження неоднозначності ситуації, заявляючи про нібито велику кількість проблемних питань, які ще потребують вирішення.

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, процес ухвалення мирної домовленості для завершення війни Росії проти України фактично зайшов у глухий кут через питання територій, вважає оглядач Bloomberg Марк Чемпіон.

Водночас народний депутат і секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Роман Костенко наголосив, що запропонований Сполученими Штатами формат мирної угоди з ідеєю створення демілітаризованої зони на Донбасі несе серйозні ризики. На його думку, такий підхід може повторити помилки Будапештського меморандуму й не забезпечує Україні реальних безпекових гарантій.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Путін надіслав черговий сигнал Києву та західним партнерам про наміри продовжувати бойові дії й у 2026 році.

