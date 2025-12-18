Рус
"Це абсолютна ганьба та приниження": Коваленко назвав історичну поразку РФ

Руслана Заклінська
18 грудня 2025, 14:52
Росія веде локальні тактичні дії і терор проти цивільного населення, демонструючи нібито здатність наступати.
'Це абсолютна ганьба та приниження': Коваленко назвав історичну поразку РФ
Росія вже зазнала історичної ганьби / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео

Ключові тези експерта:

  • РФ зупинить лише її повне виснаження
  • Втрати людського ресурсу у Росії величезні
  • Довготривала війна – абсолютна ганьба для Росії

Росія зупинить війну лише у разі повного виснаження та втрати ініціативи на полі бою. За масштабом втрат і результатів за відповідний період ця війна – абсолютна ганьба для РФ. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За словами експерта, на більшості напрямків російські війська все ще наступають і захоплюють території, але дуже повільно. До кінця 2025 року очікується захоплення ними близько 4100-4200 кв. км.

"Для порівняння - за рік Першої та Другої світових воєн відбувалися набагато масштабніші події. Свого часу за рік Радянський Союз встиг не тільки відступити, але й піти в наступ. І території, які звільнили радянські війська, вимірюватися за зовсім іншими параметрами", - зазначив оглядач.

Коваленко підкреслив, що зараз Росія втрачає людський ресурс і потенціал. Як зауважив експерт, загинуло більше мільйона росіян, але при цьому щомісяця вони вигризають 200-300 кв км, щонайбільше 500 кв км.

"Російські війська можуть повзти, але, з іншого боку, ми бачили, як вони провалили наступальні дії на Добропіллі та захоплення Куп’янська, де була повністю зірвана інфільтрація, а також як вони гальмують на інших напрямках. Покровськ і досі не захоплений, хоча росіяни об’явили його оточеним і захопленим. Там тривають інтенсивні бої, причому боєзіткнення відбуваються не на північних околицях міста, а у центральних районах", - розповів Коваленко.

На думку експерта, головна стратегія України - максимально виснажити противника. Після цього почнеться зворотній процес, коли РФ не зможе тримати оборону, вона почне відступати.

"В історичному контексті Росія показала себе як країну, яка не має можливості вести великі війни. І вона програє війну в Україні. Росія намагається втримати ситуацію локальними тактичними діями та демонструвати свою спроможність наступати, а також масштабним терором проти цивільного населення", - наголосив він.

Коваленко також додав, що у війні РФ зазнає величезних втрат людського ресурсу, а спроби штурмувати міста розтягуються на півроку-рік і більше. За його словами, ця довготривала війна стала для Росії величезною ганьбою.

"Ані Росія, ані Радянський Союз, ані Російська імперія не знали такої поразки, таких втрат і такої ганьби, в яких би війнах вони не брали участь. Адже пропорції втрат, захоплених територій і результатів за відповідний період часу – це абсолютні ганьба та приниження Росії", - резюмував військово-політичний оглядач.

Новий етап у війні - пояснення експерта

Опозиційний політик Андрій Санніков заявив, що Україна вступає у дуже складний період через безрезультатні спроби США переконати Путіна припинити війну. На його думку, Путін не припинить війну за свого життя, а Трамп не надасть Україні повну підтримку через власні інтереси.

Санніков вважає, що нинішні напівзаходи вичерпані і спроби впливати на Путіна через Трампа безперспективні. Наразі ключовою є мобілізація Європи, для якої існують реальні можливості.

Війна в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, лідер РФ Володимир Путін на колегії Міноборони заявив, що Росія може прискорити наступ в Україні, якщо Київ та Захід не погодяться на мир. Він стверджує про захоплення 300 населених пунктів у 2025 році та нібито нарощування темпів наступу на стратегічно важливих напрямках.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО зазначив, що російське керівництво планує продовжувати війну в Україні у 2026 році. Захід, на думку Коваленка, може зупинити агресію лише через поразку Росії та демонтаж режиму Путіна.

Крім цього, президент Зеленський повідомив, що Путін надіслав сигнал про наміри продовжувати війну проти України у 2026 році. Він закликав західних партнерів посилювати безпеку України через ефективні фінансові, політичні та військові кроки.

Читайте також:

Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Олександр Коваленко війна Росії та України
