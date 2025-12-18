Три знаки зодіаку зовсім скоро купатимуться в грошах: хто ці щасливчики

Астрологи радять бути відкритим до змін і слідувати тим шляхам, які ведуть до стійкого достатку і розвитку.

Три знаки зодіаку зовсім скоро будуть купатися в грошах / Колаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Гороскоп на тиждень з 22 по 28 грудня обіцяє, що три знаки зодіаку зможуть відчути помітне фінансове благополуччя. Сезон Козерога традиційно вимагає дисципліни і старанності, і цього року це особливо важливо: Марс уже перебуває в цьому земному знаку, а 24 грудня до нього приєднається Венера. Така енергія Козерога радить ретельно обмірковувати будь-які грошові рішення, уважно перевіряти цифри і проявляти ініціативу в побудові власного успіху. Про це пише Главред із посиланням на на Your Tango.

Стрілець

Для Стрільців цей тиждень сприятливий для закладання основ довгострокового багатства. Перехід Венери в Козеріг у середу принесе можливості для фінансового зростання. Сонце і Марс уже перебувають у цьому земному знаку, посилюючи вашу мотивацію і бажання досягати цілей. Венера спиратиметься на попередні кроки і зусилля, які ви вже зробили.

відео дня

Ви вступаєте у важливий період для своєї фінансової сфери. Спостережувана зараз планетна розстановка в Козерозі готує щасливий стелліум на початку 2026 року. Використовуйте цей час, щоб поставити високі цілі й діяти заради стійкого добробуту - фінансовий успіх імовірний.

Близнюки

Близнюки, вкладайтеся в проєкти, які надихають вас. Фінансовий потік може йти повільніше, але це не привід зупинятися. У п'ятницю Місяць у Рибах з'єднається з ретроградним Юпітером у Раку, створюючи ключовий момент для вашої кар'єри і матеріальної винагороди. Зосередьтеся на справах, які близькі вашій душі, і уникайте того, що витрачає вашу енергію.

Цей час принесе ясність щодо важливих фінансових рішень, чи то нова робота, чи то заслужене підвищення. Довіряйте собі, кажіть "так" проєктам, які надихають, і відмовляйтеся від усього, що обмежує ваші можливості.

Риби

Дорогі Риби, прислухайтеся до внутрішніх сигналів. Ваша інтуїція допоможе приймати фінансові рішення. З першою чвертю Місяця в Овні 27 грудня ви отримаєте підказки, куди краще інвестувати або спрямувати зусилля для майбутнього добробуту. Овен символізує ваш дім багатства, а перша чверть Місяця підказує, коли діяти. Записуйте всі ідеї - це дасть вам змогу в січні діяти рішуче й ефективно.

Хоча енергія Місяця принесе можливості для фінансового зростання, не зосереджуйтеся виключно на грошах. Будьте відкриті до змін і йдіть тими шляхами, які ведуть до стійкого достатку і розвитку.

