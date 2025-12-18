Три знаки зодіаку зовсім скоро купатимуться в грошах: хто ці щасливчики

Коротко:
- Гороскоп для Стрільців
- Гороскоп для Близнюків
- Гороскоп для Риб
Гороскоп на тиждень з 22 по 28 грудня обіцяє, що три знаки зодіаку зможуть відчути помітне фінансове благополуччя. Сезон Козерога традиційно вимагає дисципліни і старанності, і цього року це особливо важливо: Марс уже перебуває в цьому земному знаку, а 24 грудня до нього приєднається Венера. Така енергія Козерога радить ретельно обмірковувати будь-які грошові рішення, уважно перевіряти цифри і проявляти ініціативу в побудові власного успіху. Про це пише Главред із посиланням на на Your Tango.
Стрілець
Для Стрільців цей тиждень сприятливий для закладання основ довгострокового багатства. Перехід Венери в Козеріг у середу принесе можливості для фінансового зростання. Сонце і Марс уже перебувають у цьому земному знаку, посилюючи вашу мотивацію і бажання досягати цілей. Венера спиратиметься на попередні кроки і зусилля, які ви вже зробили.
Ви вступаєте у важливий період для своєї фінансової сфери. Спостережувана зараз планетна розстановка в Козерозі готує щасливий стелліум на початку 2026 року. Використовуйте цей час, щоб поставити високі цілі й діяти заради стійкого добробуту - фінансовий успіх імовірний.
Близнюки
Близнюки, вкладайтеся в проєкти, які надихають вас. Фінансовий потік може йти повільніше, але це не привід зупинятися. У п'ятницю Місяць у Рибах з'єднається з ретроградним Юпітером у Раку, створюючи ключовий момент для вашої кар'єри і матеріальної винагороди. Зосередьтеся на справах, які близькі вашій душі, і уникайте того, що витрачає вашу енергію.
Цей час принесе ясність щодо важливих фінансових рішень, чи то нова робота, чи то заслужене підвищення. Довіряйте собі, кажіть "так" проєктам, які надихають, і відмовляйтеся від усього, що обмежує ваші можливості.
Риби
Дорогі Риби, прислухайтеся до внутрішніх сигналів. Ваша інтуїція допоможе приймати фінансові рішення. З першою чвертю Місяця в Овні 27 грудня ви отримаєте підказки, куди краще інвестувати або спрямувати зусилля для майбутнього добробуту. Овен символізує ваш дім багатства, а перша чверть Місяця підказує, коли діяти. Записуйте всі ідеї - це дасть вам змогу в січні діяти рішуче й ефективно.
Хоча енергія Місяця принесе можливості для фінансового зростання, не зосереджуйтеся виключно на грошах. Будьте відкриті до змін і йдіть тими шляхами, які ведуть до стійкого достатку і розвитку.
Що варто враховувати читачеві
Цей матеріал - ознайомчого характеру, його не слід сприймати як вказівку до дії або абсолютну істину. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй і нумерологія не є академічними науками, їхні положення і твердження не можна перевірити або підтвердити науковими методами. Це ж стосується різних тестів, характеристики людини за ім'ям і подібного. Крім того, прогнози та гороскопи не завжди збуваються, а збіги можуть бути випадковими.
