'Пошкодження значні': РФ атакувала об’єкт ДТЕК, люди залишились без світла

В ДТЕК наголосили, що ремонт потребуватиме часу.

Удар по об’єкту ДТЕК / колаж: Главред, фото: freepik.com

Коротко:

РФ атакувала енергетичний об’єкт ДТЕК в Одеській області

Енергетики перезаживлюють об’єкти критичної інфраструктури

Чорноморськ та навколишні села залишились без світла

Російська армія знову завдала удару по енергетичному об’єкту ДТЕК. Під прицілом була інфраструктура в Одеській області. Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

"РФ знову бʼє по енергетиці. Вночі ворог знову завдав удару по енергетичному об’єкту ДТЕК в Одеській області", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що першочергово енергетики перезаживлюють об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки до резервних ліній там, де це технічно можливо.

"Пошкодження значні. Ремонт потребуватиме часу", - наголосили в ДТЕК.

Відключення світла в Одеській області

Варто додати, що міський голова Чорноморська Василь Гуляєв заявив, що російські війська вночі атакували Чорноморськ Одеської області ударними безпілотниками. В результаті обстрілу місто і навколишні села залишились без світла.

"Ворог знову здійснив атаку на нашу громаду. Пошкоджено цивільну інфраструктуру та приватні будинки. Критична інфраструктура наразі працює на генераторах", - написав він.

За його словами, електропостачання у громаді відсутнє, окрім с. Бурлачої Балки.

"Фахівці ДТЕК вже працюють над відновленням", - каже міський голова.

Тактика ударів РФ по енергетиці

Голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко заявив, що окупанти змінили тактику та завдають масованих ударів не по всій енергосистемі України, а по її окремих об’єктах у регіонах.

Він підкреслив, що на більшості підстанцій уже споруджені захисні укриття.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Удари по енергетиці - що відомо

Як повідомляв Главред, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних питань і безпеки Михайло Гончар сказав, що Росія дещо змінила тактику ударів по Україні. На його думку, в деяких областях людям доведеться сидіти без світла по кілька днів.

Видання The Wall Street Journal писало, що Україна ввела в експлуатацію нову систему резервних акумуляторів, розроблених у США, які розміщені в цілком секретних місця і забезпечують стабільність енергопостачання навіть за можливих атак Росії.

Водночас, військовий експерт Олександр Мусієнко вважає, що загроза відключень електроенергії залишається для кількох областей. Однак, за його словами, повністю занурити нашу країну в темряву на тривалий час ворогу не вдасться.

Про джерело: ДТЕК ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України. Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

