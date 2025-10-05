Яким областям України взимку загрожують відключення світла: прогноз експерта

Мусієнко переконаний, що ворогу не вдасться занурити Україну в темряву.

Мусієнко повідомив, до чого готуватися українцям взимку / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Ворог знову бʼє по критичній інфраструктурі

Прифронтовим регіонам можуть загрожувати відключення світла

Російські окупанти напередодні зими вкотре почали атакувати енергетичну інфраструктуру України. Навіть цієї ночі, ворог бив по критичних обʼєктах. Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ, військовий експерт Олександр Мусієнко в етері 24 Каналу розповів, що загроза відключень електроенергії залишається для кількох областей.

Мусієнко заспокоїв та наголосив, що Україна знає, які діяти у разі відключень світла та продовжує наголошувати партнерам про важливість надання ППО.

"Що відомо про наміри ворога? Для низки регіонів ризики зростають — це прифронтові території. Ворог намагатиметься послабити українські позиції в енергетиці та створити проблеми з водо-, газо- та теплопостачання", — зазначив він.

При цьому Мусієнко підкреслив, що Україна вже має досвід блекаутів та подолання наслідків російських атак. Тому, на його думку, повністю занурити нашу країну в темряву на тривалий час ворогу не вдасться.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Загроз ударів по енергетиці

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків попереджав, що ворог готує нову хвилю атак по енергетичній інфраструктурі України. Ймовірно, кількість ворожих ударів зростатиме з 10 жовтня.

За його словами, українцям слід готуватися до можливих відключень електроенергії.

Удари РФ по енергетичній інфраструктурі України - новини за темою

Як писав Главред, у ніч на 5 жовтня, російські окупанти масовано атакувати Україну ракетами та дронами. Внаслідок ворожого обстрілу частина Львову залишилася без світла.

Напередодні, 1 жовтня, стало відомо, що російські окупанти атакували об'єкт енергетики, після чого в Чернігівській області виникли серйозні перебої зі світлом.

26 вересня Росія також атакувала енергетичні обʼєкти Чернігова та області. Повідомлялося про влучання в кілька обʼєктів. Зокрема, перебої з електропостачанням зафіксували у Чернігові та Чернігівському районі.

Про персону: Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

