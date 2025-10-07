Рус
Світло для 600 тисяч будинків: в Україні знайшли спосіб запобігати блекаутам - WSJ

Анна Ярославська
7 жовтня 2025, 10:22
Шість енергооб'єктів уже функціонують у Київській та Дніпропетровській областях.
Україна отримала "енергетичний щит" від США / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Україна ввела в експлуатацію нову систему резервних акумуляторів, розроблених у США, які розміщені в цілком секретних місця і забезпечують стабільність енергопостачання навіть за можливих атак Росії.

Як пише The Wall Street Journal, акумуляторні парки загальною потужністю 200 мегават здатні забезпечувати електроенергією близько 600 тисяч будинків протягом двох годин.

"Що найважливіше, під час бомбардувань елементи живлення дають інженерам час для відновлення електропостачання та запобігання відключень електроенергії", - зазначають журналісти.

Загальна вартість проекту становить близько 140 мільйонів доларів.

За даними журналістів, наразі шість енергооб'єктів уже функціонують у Київській та Дніпропетровській областях.

Акумуляторні парки розташовані в секретних локаціях, щоб убезпечити їх від можливих атак. Кожен блок можна швидко замінити без переривання всієї мережі, що значно підвищує надійність електропостачання в разі загострення бойових дій.

Блекаути у світі / Інфографіка: Главред ​

Атаки РФ на енергетику України - останні новини

Як писав Главред, мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що через останні удари по місту можна очікувати найскладнішої зими за весь час війни. Він зазначив, що ворог зруйнував дві трансформаторні підстанції, які забезпечували електропостачання Харкова.

Увечері 6 жовтня російські війська здійснили масовану атаку дронами на Харків. У місті прогриміли потужні вибухи. Після вибухів у частині Харкова спостерігаються перебої з електро- та водопостачанням.

У ніч на 7 жовтня країна-агресор Росія вкотре вдарила по енергетиці та залізничній інфраструктурі України. Зокрема, були масовані атаки в Полтавській і Сумській областях.

У Полтаві уражено локомотивне депо, станцію енергопостачання, тягові підстанції. Унаслідок влучань пошкоджено енергетичний об'єкт - без світла залишалися понад тисяча домогосподарств у Полтаві та навколишніх населених пунктах. Через атаку тимчасово затримувалися поїзди Харків-Львів, Львів-Харків, Краматорськ-Львів.

У Сумах унаслідок російської атаки зафіксовано пошкодження житлових будинків і знеструмлення частини міста.

Навіщо РФ б'є по об'єктах енергетики в Україні

Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж вважає, що стратегічна мета Росії - перемогти дух українців, тому окупанти завдають ударів по енергетиці, цивільному сектору, школам, садочкам.

"Путін намагається знищити життєзабезпечення кожного регіону і області. Це його головна ідея", - сказав Маломуж в ефірі 24 Каналу.

Він додав, що Москва сподівається через терор змусити українців і владу погодитися на російські умови.

"Путін ніяк не може зрозуміти, що український народ не перемогти. Ми сказали, це в перший день його агресії. Але він вважає, що своїм терором зможе схилити Україну до переговорів на умовах Росії", - зазначив Маломуж.

війна в Україні новини України енергетика війна Росії та України
