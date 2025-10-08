Після удару ЗСУ: в Криму третю добу палає нафтобаза, люди тікають з міста

Відомо, що полум'я охоплює усе нові ємкості.

В Криму палає нафтобаза / колаж: Главред, фото: t.me/Crimeanwind

Коротко:

Феодосійський нафтоналивний термінал горить вже третю добу

Дим від пожежі вітер розносить на десятки кілометрів

З міста виїжджає багато людей

Після атаки українських дронів уже третю добу палає Феодосійський нафтоналивний термінал. Про це повідомляє моніторинговий канал Кримський вітер посилаючись на відповідні дані супутникової зйомки.

Відомо, що в середу, 8 жовтня, почалася третя доба відтоді, як ЗСУ вдарили по нафтобазі, після чого там виникла пожежа.

Пожежа на нафтобазі / фото: t.me/Crimeanwind

"Отруйний дим від пожежі вітер розносить на десятки кілометрів, страждають місцеві мешканці, а російська влада Криму до цього часу інцидент замовчує - не було зроблено жодної заяви", - йдеться у повідомленні.

Пожежа на нафтобазі / фото: t.me/Crimeanwind

Моніторинговий канал зазначає, що напередодні увечері шлейф диму розтягнувся на 26 кілометрів у західному напрямку.

Водночас, видання Крим.Реалії повідомляє, що полум'я охоплює усе нові ємкості, через що багато диму.

Там також цитують місцевого активіста, який розповів, що з міста виїжджає багато людей.

"Масово покинули місто відпочивальники і туристи, лишились тільки ті, в кого путівки в санаторіях. Феодосійці намагаються відправити дітей до родичів і друзів, аби якомога далі від цього диму, що оповив місто. Ситуація дуже серйозна, але місцева влада її замовчує і не вживає заходів для роботи з населенням щодо цієї проблеми", - наголосив він.

Операції ЗСУ в Криму

Військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний говорив, що наразі можливість висадки великого десанту на берег тимчасово окупованого Криму є малоймовірною.

За його словами, для цього потрібні великі десантні кораблі та можливість висадити десятки тисяч бійців з підтримкою авіації.

Однак, на його думку, Кримський міст буде пріоритетною ціллю для ударів, поки не буде знищений.

Кримський міст / Інфографіка: Главред

Удари по НПЗ - що відомо

Як повідомляв Главред, Україна для ударів по енергетичних об'єктах Росії почала використовувати крилаті ракети FP-5 "Фламінго". Ці ракети набагато швидші за безпілотники, літають на висоті 50 метрів над землею, мають дальність польоту понад 3000 км.

У ніч на суботу, 4 жовтня, в Ленінградську область Росії завітали дрони. Зокрема, під удар потрапив Кіриський НПЗ. Дрони влучили безпосередньо в установки з переробки нафти.

Видання The Sun писало, що Україна завдає серйозного удару по російській економіці, атакуючи об'єкти нафтогазової промисловості. У рамках ретельно спланованої кампанії українці завдали Росії збитків на близько 100 мільярдів доларів.

