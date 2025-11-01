Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"Не наривайтеся": Лукашенко пригрозив "бахнути" разом із Путіним "Орєшніком"

Руслана Заклінська
1 листопада 2025, 13:24
190
Самопроголошений президент Былорусі вірить, що наявність "Орєшніка" дозволить Білорусі уникнути "долі України".
'Не наривайтеся': Лукашенко пригрозив 'бахнути' разом із Путіним 'Орєшніком'
Лукашенко потрусив "Орєшніком" перед Заходом / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео Міноборони РФ, Офіс президента України, скріншот з відео

Ключові тези Лукашенка:

  • Білорусь поставить на чергування ракетний комплекс "Орєшнік" у грудні
  • "Орєшнік" потрібен, щоб лякати сусідні держави
  • Ракетний комплекс нібито допоможе "уникнути долі України"

Білоруська армія планує поставити на бойове чергування російський ракетний комплекс середньої дальності "Орєшнік" уже у грудні. Комплекс Білорусі потрібен, щоб лякати сусідні держави. Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко під час поїздки до Вітебської області, передає БЕЛТА.

"Для чого? Я хочу, щоб вони (опоненти за кордоном - ред.) розуміли, що ми можемо бахнути, якщо буде погано. Ось ми сядемо з Путіним, ухвалимо рішення і бахнемо. Тому не наривайтеся", - заявив він.

відео дня

За його словами, наявність "страшної зброї" дозволить Білорусі уникнути "долі України". Лукашенку примарилось, що війна в Україні почалася через погане ставлення до російськомовного населення, яке нібито "гнобили, вбивали, цькували". Водночас білоруський диктатор заявив, що "це було на моїх очах".

Також Лукашенко згадав про Мінські домовленості які, на його думку, Захід та Україна використали, щоб "обдурити Росію і Білорусь".

"Обдурили. Ну, дострибалися. Вже два мільйони загинуло людей і покалічено українців. Ну чого ви нариваєтеся? Нормально ж жили. І поляки, і литовці і так далі", - сказав Лукашенко.

Наскільки небезпечна ракета "Орєшнік" - думка експерта

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан, не виключає, що Росія може застосувати ракетний комплекс "Орєшнік" проти різних цілей, включно з Києвом. Водночас він наголошує, що ця зброя значно поступається "Іскандеру" за точністю та потужністю.

За словами Світанa, "Орєшнік" призначений для ураження площі, але його небезпека перебільшена в медіа. У порівнянні з "Іскандером", який несе 500-кілограмовий фугасно-осколковий боєприпас і здатний завдати удару за кілька хвилин із максимальною ефективністю, "Орєшнік" менш точний і має меншу руйнівну силу.

"Тож погроза "Орєшніком" більшою мірою покликана чинити психологічний тиск. Крім того, "Орєшніка" у Росії небагато. Це лише передсерійні зразки, які не продемонстрували свою точність. Ця зброя не доведена до розуму. ККД низький. Тож тут суто психологічний момент", - наголосив Світан.

Ракетний комплекс "Орєшнік" - новини за темою

Нагадаємо, у червні помічник Путіна Володимир Мединський погрожував Україні ударами цим комплексом, натякнувши, що під ударом можуть опинитися Київ або Львів. За його словами, російське суспільство нібито "вимагає ударів".

Також російський диктатор Володимир Путін у серпні заявив про запуск серійного виробництва ракетного комплексу середньої дальності "Орєшнік". За його словами, перший серійний зразок уже нібито передали у війська.

Водночас голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко наголосив, що другий пуск комплексу завершився невдало, а доказів успішного функціонування або бойового застосування "Орєшніка" досі немає.

Як повідомляв Главред, у вересні у Білорусі зафіксували масштабне будівництво нових військових баз, де можуть розмістити російські балістичні ракети "Орєшнік". За даними розслідування "Схем", база біля села Павлівка відновлюється на місці колишнього радянського ракетного полку.

Читайте також:

Про персону: Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко – білоруський політик та державний діяч. На посаді президента Білорусі більше 30 років – з 20 липня 1994 року.

З 2020 року Україна, США, Канада, ЄС та низка інших держав не визнають його президентом Білорусі.

Це сталося після того, як президентські виборі у Білорусь 2020 року були розкритиковані через масштабні фальсифікації та викликали наймасштабніші протестні акції у країні.

В 2022 рокі Лукашенко підтримав повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну. Він надав окупантам територію Білорусі для здійснення військової інтервенції на українську територію та здійснення ракетних обстрілів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Білорусь Олександр Лукашенко війна Росії та України Ракета Орешник
Новини партнерів

Головне за день

Більше
ЗСУ контролюють позиції на території РФ: з'явились цікаві подробиці

ЗСУ контролюють позиції на території РФ: з'явились цікаві подробиці

15:01Фронт
"Не наривайтеся": Лукашенко пригрозив "бахнути" разом із Путіним "Орєшніком"

"Не наривайтеся": Лукашенко пригрозив "бахнути" разом із Путіним "Орєшніком"

13:24Війна
Росіяни ховаються і моляться про підмогу: ЗСУ підготували "сюрпризи" в Покровську

Росіяни ховаються і моляться про підмогу: ЗСУ підготували "сюрпризи" в Покровську

13:13Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Чому 1 листопада не можна шити і різати: яке церковне свято

Чому 1 листопада не можна шити і різати: яке церковне свято

Вживаний автомобіль, якому немає рівних: експерти назвали найкращу модель на ринку

Вживаний автомобіль, якому немає рівних: експерти назвали найкращу модель на ринку

Біла полоса у житті: п’ять знаків зодіаку скоро зірвуть куш удачі

Біла полоса у житті: п’ять знаків зодіаку скоро зірвуть куш удачі

У Нідерландах терміново хочуть позбутися сонячних панелей: у чому причина

У Нідерландах терміново хочуть позбутися сонячних панелей: у чому причина

Як часто слід мити голову, щоб волосся було здоровим: відповідь трихологів здивує

Як часто слід мити голову, щоб волосся було здоровим: відповідь трихологів здивує

Останні новини

15:01

ЗСУ контролюють позиції на території РФ: з'явились цікаві подробиці

14:35

В жодному разі не "велике дякую" - як правильно дякувати українськоюВідео

14:06

Як повернути блиск ложкам і виделкам: що варто покласти у посудомийну машинку

13:45

Ціна перевищила 600 гривень: в Україні неочікувано здорожчав популярний продукт

13:25

"Варто закупитися зараз": який продукт до новорічного столу сильно зросте в ціні

Гроші йдуть із "Лукойла", ніхто не захоче сваритися з Трампом - Максим ГардусГроші йдуть із "Лукойла", ніхто не захоче сваритися з Трампом - Максим Гардус
13:24

"Не наривайтеся": Лукашенко пригрозив "бахнути" разом із Путіним "Орєшніком"

13:13

Росіяни ховаються і моляться про підмогу: ЗСУ підготували "сюрпризи" в Покровську

12:36

"Зустрінемось у суді": Софія Шамія погрожує після скандалу на проєкті "Холостяк"

12:33

"Впало серце": принц Гаррі занервував, що може втратити титул

Реклама
12:23

Науковці закликали терміново закривати кришку унітазу: причина здивувала всіх

12:18

Лінивий шоколадний пиріг на сковорідці: рецепт простіше простого

12:05

Гороскоп на завтра 2 листопада: Овнам - фінансові негаразди, Стрільцям - сюрприз

12:04

Дуже рідкісне фото: який зараз вигляд має Вікторія Петрик

11:55

Гороскоп на листопад 2025 для Водоліїв: переїзди, сюрпризи та фінансове полегшення

11:30

Гороскоп на листопад 2025 для Козерогів: що повернеться з минулого і які плани зруйнуютьсяВідео

11:27

Популярний "лайфхак" для очищення лобового скла може зіпсувати авто: деталі

11:17

Висохлий старий: у шаленого путініста Джигурди запідозрили смертельну хворобу

10:52

"Прильоти" у різних областях, є поранені: РФ атакувала Україну купою "Шахедів"Фото

10:43

Росія вдарила по Миколаєву Іскандером-М: є загиблий, багато поранених

10:36

Може зіпсувати консервацію: як вдома швидко виявити неякісну сіль

Реклама
10:11

Час для стосунків: ваша дата народження підкаже, коли прийде справжня любов

10:00

Як правильно повідомити про злочин: інструкція від ДБР для громадян актуально

09:42

Неможливо відправити гроші: у ПриватБанку стався раптовий збій

09:16

ГУР провело спецоперацію під Москвою: вибухнув надважливий військовий об'єкт РФ

09:15

Початок листопада змінить усе: які ТОП-3 знаки відчують справжнє переродження

08:44

Будинки аж трусило, а під Москвою згасло світло: дрони масовано атакували Росію

08:20

Українців почали серйозно штрафувати за "гучні" авто: що відомо

08:10

Названо останній місяць для РФ, коли Путін може намагатися вискочити з війниПогляд

07:50

ЗСУ просунулися на п'яти напрямках фронту, а ворог "топчеться" на одному - ISW

06:10

Покровськ і не тільки: як Путін прорахувавсяПогляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках двох колег за 31 секунду

05:14

"Це наша традиція": Могилевська розкрила зворушливий момент з донькою

04:27

У чому різниця між оливками та маслинами: вчителька здивувала поясненням

03:33

Є всі шанси скоро виснажитися: ТОП-5 знаків, кому потрібно терміново відпочити

02:36

Для чого потрібна чорна смуга на дзеркалі авто - функція, про яку знають одиниці

01:41

Злі, ледачі та самотні: 5 міфів про Тельців, у які вірять усі

00:39

У Путіна раптово заговорили про кінець війни: у чому хитрість

31 жовтня, п'ятниця
23:59

Біла полоса у житті: п’ять знаків зодіаку скоро зірвуть куш удачі

23:29

У Нідерландах терміново хочуть позбутися сонячних панелей: у чому причина

22:50

"Сміливий контрнаступ": біля Покровська ЗСУ потужно вибивають окупантівВідео

Реклама
22:45

"Подвійна облога" міста: росіяни активізувалися на ще одному напрямку

22:29

Українцям дали 20 днів: у ТЦК розповіли, кому загрожує подвійний штраф

22:15

Біллі Айліш публічно попросила багатіїв поділитися грошима: Цукерберг не аплодував

21:54

"Агро Газ Трейдінг" заявила про кампанію з дискредитації, пов'язаною із приватизацією ОПЗ

21:28

Спала з одруженим: Софія Шамія зі скандалом покинула шоу "Холостяк"

21:22

Три знаки зодіаку розбагатіють уже в листопаді: грошей у них буде багато

21:21

Нагар та іржа зникнуть із чавунних сковорідок, якщо потерти їх одним овочемВідео

21:13

Великий ажіотаж: в Україні може стрімко подорожчати популярна крупа

20:59

Наталка Денисенко прийшла на "Холостяк" і обговорила учасниць - деталі

20:57

Китай зруйнує Росію: Загородній озвучив несподіваний результат для Путіна

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЗакускиЛегкі десертиСалатиНапоїСвяткове меню

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти