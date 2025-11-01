'Не наривайтеся': Лукашенко пригрозив 'бахнути' разом із Путіним 'Орєшніком'

Самопроголошений президент Былорусі вірить, що наявність "Орєшніка" дозволить Білорусі уникнути "долі України".

Лукашенко потрусив "Орєшніком" перед Заходом / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео Міноборони РФ, Офіс президента України, скріншот з відео

Ключові тези Лукашенка:

Білорусь поставить на чергування ракетний комплекс "Орєшнік" у грудні

"Орєшнік" потрібен, щоб лякати сусідні держави

Ракетний комплекс нібито допоможе "уникнути долі України"

Білоруська армія планує поставити на бойове чергування російський ракетний комплекс середньої дальності "Орєшнік" уже у грудні. Комплекс Білорусі потрібен, щоб лякати сусідні держави. Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко під час поїздки до Вітебської області, передає БЕЛТА.

"Для чого? Я хочу, щоб вони (опоненти за кордоном - ред.) розуміли, що ми можемо бахнути, якщо буде погано. Ось ми сядемо з Путіним, ухвалимо рішення і бахнемо. Тому не наривайтеся", - заявив він. відео дня

За його словами, наявність "страшної зброї" дозволить Білорусі уникнути "долі України". Лукашенку примарилось, що війна в Україні почалася через погане ставлення до російськомовного населення, яке нібито "гнобили, вбивали, цькували". Водночас білоруський диктатор заявив, що "це було на моїх очах".

Також Лукашенко згадав про Мінські домовленості які, на його думку, Захід та Україна використали, щоб "обдурити Росію і Білорусь".

"Обдурили. Ну, дострибалися. Вже два мільйони загинуло людей і покалічено українців. Ну чого ви нариваєтеся? Нормально ж жили. І поляки, і литовці і так далі", - сказав Лукашенко.

Наскільки небезпечна ракета "Орєшнік" - думка експерта

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан, не виключає, що Росія може застосувати ракетний комплекс "Орєшнік" проти різних цілей, включно з Києвом. Водночас він наголошує, що ця зброя значно поступається "Іскандеру" за точністю та потужністю.

За словами Світанa, "Орєшнік" призначений для ураження площі, але його небезпека перебільшена в медіа. У порівнянні з "Іскандером", який несе 500-кілограмовий фугасно-осколковий боєприпас і здатний завдати удару за кілька хвилин із максимальною ефективністю, "Орєшнік" менш точний і має меншу руйнівну силу.

"Тож погроза "Орєшніком" більшою мірою покликана чинити психологічний тиск. Крім того, "Орєшніка" у Росії небагато. Це лише передсерійні зразки, які не продемонстрували свою точність. Ця зброя не доведена до розуму. ККД низький. Тож тут суто психологічний момент", - наголосив Світан.

Ракетний комплекс "Орєшнік" - новини за темою

Нагадаємо, у червні помічник Путіна Володимир Мединський погрожував Україні ударами цим комплексом, натякнувши, що під ударом можуть опинитися Київ або Львів. За його словами, російське суспільство нібито "вимагає ударів".

Також російський диктатор Володимир Путін у серпні заявив про запуск серійного виробництва ракетного комплексу середньої дальності "Орєшнік". За його словами, перший серійний зразок уже нібито передали у війська.

Водночас голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко наголосив, що другий пуск комплексу завершився невдало, а доказів успішного функціонування або бойового застосування "Орєшніка" досі немає.

Як повідомляв Главред, у вересні у Білорусі зафіксували масштабне будівництво нових військових баз, де можуть розмістити російські балістичні ракети "Орєшнік". За даними розслідування "Схем", база біля села Павлівка відновлюється на місці колишнього радянського ракетного полку.

Про персону: Олександр Лукашенко Олександр Лукашенко – білоруський політик та державний діяч. На посаді президента Білорусі більше 30 років – з 20 липня 1994 року. З 2020 року Україна, США, Канада, ЄС та низка інших держав не визнають його президентом Білорусі. Це сталося після того, як президентські виборі у Білорусь 2020 року були розкритиковані через масштабні фальсифікації та викликали наймасштабніші протестні акції у країні. В 2022 рокі Лукашенко підтримав повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну. Він надав окупантам територію Білорусі для здійснення військової інтервенції на українську територію та здійснення ракетних обстрілів, пише Вікіпедія.

