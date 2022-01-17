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Повна антисанітарія та чужий дядько: у Запоріжжі померла 4-місячна дівчинка, її матір розшукують

17 січня 2022, 22:36

Жінка залишила дитину на стороннього чоловіка.

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Дитина померла через поганий догляд / НПУ

У Запоріжжі в понеділок, 17 січня, сталася страшна трагедія. У квартирі на вулиці патріотичній померла 4-місячна дитина. Крихітку 29-річна мати залишила на знайомого чоловіка.

Як повідомили в Нацполіції Закарпатської області, медиків до дитини викликав 36-річний чоловік - знайомий горе-матері. Бригада "швидкої" намагалася реанімувати дівчинку, але немовля померло в кареті по дорозі в лікарню.

Копи на власні очі побачили, що дівчинка проживала в антисанітарних умовах і була позбавлена належного харчування.

"Встановлено також, що матір'ю померлої дитини є 29-річна місцева жителька, яка минулого року притягувалася до кримінальної відповідальності за незаконне зберігання наркотичних засобів. Того дня вона на тривалий час залишила дівчинку на свого знайомого 1985 року народження, який і викликав швидку", – сказано в повідомленні.

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Тепер правоохоронці розшукують матір дитини. За фактом його смерті відкрито провадження за ст.166 Кримінального кодексу України (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або особою, щодо якої встановлено опіку або піклування). Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

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Також, за попередніми даними, причиною смерті дитини є неналежний догляд.

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Нагадаємо, раніше у Запорізькій області місцева компанія жорстоко познущалася над своїм однолітком. Підлітка змушували їсти палаючі сигарети. Поліція за цим фактом відкрила справу. Мати 14-річного хлопця розповіла, що сина роздягли і обливали на вулиці холодною водою.

Також раніше під Миколаєвом чоловік по-звірячому зґвалтував сплячу дитину, а потім втік, забувши на місці злочину свої труси. Дівчинку він попросив не розповідати про це рідним і назвав те, що трапилося їх "маленьким секретом".

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