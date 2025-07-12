В РФ масово закриваються шахти: Китай різко розвернувся спиною до 'друга' Путіна

Якщо тенденції збережуться, до кінця року галузь може зіткнутися з подвійними труднощами, що призведе до збитків, які перевищать 4,5 мільярда доларів.

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Російська вугільна галузь валиться / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Про що пише Bloomberg:

Що відбувається з російським вугіллям

Як РФ втрачає головного покупця вугілля

Російський вугільний сектор переживає серйозну кризу, спричинену високими відсотками за кредитами, санкційними обмеженнями та зниженням попиту з боку Китаю. Так, Bloomberg із посиланням на дані Федеральної служби статистики РФ повідомляє, що до цього додалося ще й падіння світових цін на вугілля, що викрило структурні проблеми в російській економіці.

За даними видання, в 2024 році лише половина підприємств вугільної галузі залишилися прибутковими, і ситуація стрімко погіршується. Наприклад, компанія ПАТ "Мечел" нещодавно заявила про можливе скорочення продажів на 25% через збитковість видобутку. У деяких районах Сибіру діяльність шахт уже призупинено.

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Позиція Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

Видобувні підприємства стикаються з браком обладнання, бо через санкції відновити технічні потужності стало практично неможливо. Компанії змушені "канібалізувати" - розбирати техніку з інших об’єктів, щоб хоч якось підтримати роботу діючих.

Крім того, вартість залучення позикових коштів перевищує 20%, що робить бізнес майже нерентабельним. А на тлі слабкого попиту з Китаю ціни на вугілля опустились до мінімальних значень за останні роки.

"Вугільна промисловість стикається з тим, що можна назвати ідеальним штормом: усі проблеми зійшлися воєдино", - сказала фахівець із регіонів Росії в МДУ Наталія Зубарвич.

Хоча на частку вугільної галузі припадає менш як 0,5% ВВП РФ, вона забезпечує понад 15% виробництва електроенергії та виконує критичну соціальну функцію.

Наприклад, Кемеровська область, найбільший центр вугільного виробництва, вже в першому кварталі 2025 року зафіксувала 20% дефіцит бюджету через зменшення податкових надходжень. Влада була змушена урізати соцпрограми, включно з надбавками медикам.

Якщо нинішні тенденції збережуться, галузь може завершити рік із подвійними збитками - понад 4,5 млрд доларів. Загальний борг компаній може перевищити 1,4 трлн рублів, що створює ризик масштабної фінансової нестабільності.

Відносини Китаю та РФ - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що у Китаї готові допомагати Україні у мирних зусиллях. Пекін розраховує заручитися підтримкою ще однієї країни для врегулювання війни.

Своєю чергою радник-уповноважений президента України з питань санкцій Владислав Власюк пояснив, як змусити Китай перестати допомагати Росії. Виявляється, що США мають необхідні інструменти впливу, щоб змусити Китай перестати постачати до Росії дрони та обладнання.

Окрім цього, Україна "вдарила" по Китаю через підтримку Росії та звернулась до світу. Київ запровадив санкції проти п’яти китайських компаній, які постачали комплектуючі для російських дронів.

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Про джерело: Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

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