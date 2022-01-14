Бібліотекар на Рівненщині витратила "ковідну" тисячу на книги для дітей свого села

Бібліотекар витратила" підступну " тисячу на / Facebook Валентина Кузьмич

У Рівненській області в селі Студянка Дубенського району місцева бібліотекарка купила для дітей на "ковідну" тисячу.

Днями жінці нарахували гроші за програмою "еПідтримка". На ці кошти вона вирішила придбати літературу для дітей зі свого села, повідомила жінка на своїй сторінці в Facebook.

Як розповіла Валентина Кузьмич, їй вдалося придбати 15 видань.

"Намагалася, щоб книги були хорошими за змістом і доступними за ціною", - розповіла жінка.

Варто відзначити, що в Україні різкий передноворічний стрибок замовлень, у тому числі від клієнтів з "ковідною тисячею", паралізував роботу онлайн-магазинів з продажу книг. Люди масово скаржаться на довгу обробку замовлень в книжкових шопах і вимагають повернути гроші.

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Тисяча за вакцинацію: як отримати

Президент України Володимир Зеленський 15 Листопада пообіцяв, що українцям, які пройдуть повний курс вакцинації (два щеплення), держава виплатить 1 000 гривень.

Програма стартувала 19 грудня. Щоб отримати "тисячу Зеленського", потрібно зробити два щеплення проти COVID - 19 затвердженими в Україні вакцинами і подати заявку в додатку Дія. Для цього потрібно оформити спеціальну віртуальну карту єПідтримка в одному з банків-партнерів проекту, відкрити рахунок, запустити додаток і авторизуватися в Дії, переконатися в наявності зеленого сертифіката, зайти в розділ Послуги, вибрати єПідтримка і вказати карту для надходження грошових коштів.

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