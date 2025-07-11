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Чи піднімуть пенсії ще раз у 2025 році: у Мінсоцполітики відповіли неочікувано

Даяна Швець
11 липня 2025, 18:30
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Остання індексація пенсій, згідно з чинним законодавством, здійснювалася в березні.
Чи піднімуть пенсії ще раз у 2025 році: у Мінсоцполітики відповіли неочікувано
Чому не буде повторної індексації пенсій / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Головне:

  • Нова індексація пенсій в Україні поки не планується
  • Перерахунок можливий лише за умов зростання фонду

Чи планується у найближчій перспективі підвищення пенсій в Україні, розповіла перша заступниця міністра соціальної політики Дар'я Марчак у розмові з "Радіо Свобода".

Вона нагадала, що щорічна індексація пенсій здійснюється в березні, згідно з чинним законодавством. Протягом року додаткові перерахунки не передбачені, однак це не виключає можливості окремих рішень за умови покращення фінансового становища пенсійного фонду.

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"Якщо фінансовий стан дозволить, ми будемо пропонувати додаткові заходи підтримки", — зазначила Марчак.

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Чому можуть призупинити пенсію та як її відновити / Инфографика - Главред

Також вона уточнила, що в Україні існує дві основні категорії пенсій:

  • Страхові пенсії виплати, які формуються за рахунок єдиного соціального внеску (ЄСВ) від працюючих громадян. Вони реалізуються в рамках солідарної пенсійної системи.
  • Спеціальні пенсії - фінансуються напряму з держбюджету та передбачають додаткові пільги, які ухвалювались парламентом у різні роки.

Проте, як зауважила Марчак, у бюджеті на 2025 рік коштів на підвищення таких спеціальних виплат, скоріше за все, не буде, оскільки ресурс обмежений.

Виплати пенсій в Україні - що відомо

Раніше Главред повідомляв, що деякі пенсіонери України скоро отримають доплату до пенсії.Для оформлення виплати необхідно звернутися до відділення Пенсійного фонду України, надавши необхідні документи.

Водночас надходження деяких людей в десятки разів перевищують виплати звичайних громадян. Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев розказав, хто в Україні отримує пенсію 390 тисяч гривень на місяць.

Окрім цього, на розмір пенсійних виплат в Україні впливає безліч чинників. Основні - страховий стаж та заробітна плата.

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Про джерело: Дарія Марчак

Дарія Марчак - перший заступник Міністра соціальної політики України, повідомляється на сайті відомства. Народилася 9 липня 1984 року.

У 2006 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка та здобула кваліфікацію магістр історії.

З 2012 по 2013 рік - редактор сайту forbes.ua.

З січня 2015 по травень 2016 року – радник Міністра фінансів Н. Яресько з питань комунікацій; керівник комунікацій Міністерства фінансів.

У 2016 – 2017 році - директор з комунікацій та зв’язків з органами державної влади Українського державного підприємства поштового зв’язку „Укрпошта".

2017-2019 року – радник Міністра КМУ О. Саєнка з реформи державного управління. Також, впродовж 2018 року – експерт проекту „Підтримка комплексної реформи державного управління в Україні" (EU4PAR).

З березня 2018 по серпень 2019 року – консультант Світового Банку по адвокації земельної реформи в Україні.

З 2019 по 2022 рік - перший заступник директора Державного підприємства „Прозорро. Продажі"; а також керівник Центру аналізу публічних фінансів Київської школи економіки (на громадських засадах).

26 липня 2022 року призначена на посаду першого заступника Міністра соціальної політики України.

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