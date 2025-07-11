Війна триватиме ще 3-4 роки: полковник назвав етапи її завершення

Звільнення Донбасу стане завершальним етапом війни, вважає Роман Світан.

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Війна в Україні триватиме ще 3-4 роки / Колаж: Главред, фото: 23 ОМБр, Сухопутні війська України

Про що говорить Світан:

Війна в Україні може тривати ще 3-4 роки

Завершення війни відбуватиметься у три етапи

Звільнення Донбасу стане заключним періодом

Війна в Україні може тривати ще 3-4 роки. Про це під час чату на Главреді заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

Він додав, що будь-яка війна ділиться на кілька періодів, які вкладаються в певні часові рамки.

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Полковник вважає, що спочатку буде звільнення Криму. Ця операція може затягнутися щонайменше на рік. Потім почнеться робота зі звільнення сухопутного коридору, що також триватиме щонайменше рік.

"Припустимо, 2026 рік буде роком звільнення Криму (або сухопутного коридору), 2027-й - роком звільнення сухопутного коридору (або Криму)", - пояснює Світан.

Потім почнеться звільнення Донбасу. На це знадобиться більше часу - щонайменше півтора-два роки. Загалом, на думку Світана, Україні знадобиться три-чотири роки від моменту початку визвольної операції.

"Якби 1 липня 2025 року розпочалася визвольна операція (а, до речі, вона розпочалася - ударами по Криму і постійним знищенням ППО противника на півострові), відрахуйте три-чотири роки. Не раніше. Тож у цьому випадку війна дійсно може закінчитися приблизно у 2028-2029 роках", - підсумував він.

Дивіться відео з чатом Романа Свитана на Главреді:

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на Харківському напрямку російські війська посилили наступальні дії поблизу села Мілове, де перетнули державний кордон на новій ділянці. Про це повідомив речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Павло Шамшин.

Також підвищену активність окупантів фіксують поблизу адміністративного кордону з Дніпропетровською областю. Ворог намагається прорвати українську оборону, проте українські військові зі 110-ї окремої механізованої бригади успішно знищують ворожі штурмові групи ще до підходу до позицій. Про це повідомив військовослужбовець Сергій Волков.

Водночас головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поінформував, що українські Сили оборони відновили позиції та утримують контроль на територіях у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей Росії.

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Про персону: Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) - український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон 2014 року, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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