Дощ з грозами накриє Україну: у яких регіонах вдарить похолодання

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода вночі 12 липня
- Коли температура повітря підвищиться до +38 градусів
- У яких областях будуть грозові дощі
Погода в Україні 12 липня буде місцями дощова погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 12 липня буде місцями достатньо спекотно. Найвища температура повітря буде у Луганській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій областях. Там температура повітря підвищиться до +38 градусів.
Дощі з грозами очікуються у західних, Сумській, Черкаській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях. У Києві надвечір буде дощ з грозою. У неділю погода не зміниться.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода 12 липня
В Україні 12 липня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощі з грозами на Лівобережжі та у західних областях. У цей день вітер буде слабкий змінних напрямків.
"Температура в західних, Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій та Черкаській областях вночі 12-17°, вдень 22-27° тепла; у південно-східній частині вночі 21-26°, вдень сильна спека 35-38°; на решті території вночі 15-20°, в денні години 28-33° тепла", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +38
За даними meteoprog, 12 липня в Україні буде досить спекотна погода. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +23...+38 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +10...+23 градусів.
Погода 12 липня у Києві
У Києві 12 липня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.
"Температура по області вночі 12-17°, вдень 22-27°; у Києві вночі 14-16°, вдень 25-27°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, вдарить +38 в кількох областях – українців попередили про небезпечний стрибок температури. У низці областей стане ще спекотніше, а в деяких областях очікуються дощі з грозами і зливи.
Також раніше повідомлялося, що вдарить +9 та литимуть сильні дощі – синоптики попереджають про небезпеку. Погода у Львові буде найпрохолоднішою. Там температура повітря опуститься до +9 градусів.
Нагадаємо, в Україну увірвуться небезпечні явища – стала відома дата, коли на вулицю краще не виходити. Поки в одних областях буде спека, інші – заливатиме дощем.
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Про джерело: Укргідрометцентр
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
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