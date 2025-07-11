Далекобійні удари по цілях у Білорусі: полковник розкрив завдання для ЗСУ

Наступати російські війська з білоруської території можуть і зараз, не виключає Роман Світан.

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/ Колаж: Главред, фото: 115 ОБр ТРО, Олег Некало

Важливе із заяв Світана:

РФ може спробувати наступати з території Білорусі

Армія України може "дістати" до всіх об'єктів білоруської економіки

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, військовий льотчик-інструктор Роман Світань прокоментував імовірність спроби нового наступу країни-агресора РФ з території Білорусі.

"Наступати російські війська з білоруської території можуть і зараз. Для них не складе труднощів закинути на українську територію групу з 15-16 російських бійців. Це може виглядати як наступ, але це буде диверсійно-розвідувальна група, які, до речі, постійно заходять на нашу територію, а ми їх виловлюємо, видворяємо або знищуємо. Так що ці процеси не припиняються", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

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Експерт вважає, що про російський наступ із Білорусі рівня 2022 року не йдеться, а щоб здійснити такий марш-кидок, РФ недостатньо 40-50 тисяч військових.

"Щоб Росія могла рухатися на Київ з боку Білорусі, їй потрібне приблизно 300-тисячне угруповання військ, тільки тоді буде якийсь сенс такого руху. А так, до Києва вони просто не доповзуть. Це вже не 2022 рік, і зараз там у нас доволі серйозні укріплення, розгорнуто додаткові частини, а також розроблено механізми оборони, від загроз із Білорусі зокрема. Виконати такого роду завдання тією кількістю військ, які росіяни планують завести в Білорусь до осені, неможливо: їх недостатньо", - зазначив він.

Військовий аналітик також вважає, що наступ з території Білорусі на Київ малоймовірний з низки причин.

"Перший, хто ляже кістьми і не дасть військам РФ рухатися в бік України з білоруської території, - це Лукашенко. Він розуміє, що в цьому випадку всього за кілька годин, як світло в лазні, буде вимкнено всю білоруську економіку", - переконаний він.

/ Главред

Світан додав, що армія України може "дістати" до всіх об'єктів білоруської економіки, які працюють у військовому режимі, тому для України є військовими об'єктами.

"Мозирський НПЗ, НПЗ "Нафтан", "Белкалій" і білоруська залізниця - все це може бути вимкнене за кілька годин нашими дальніми засобами ураження. Лукашенко все це прекрасно знає, тому не допустить, щоб російська армія зайшла на українську територію з Білорусі", - упевнений він.

Експерт резюмував, що ще одна причина в тому, що на цьому напрямку немає стратегічної ініціативи: "Для Росії важливіше наразі розширити сухопутний коридор. Також є завдання, що стоять у правовому полі російської конституції, зокрема, "звільнення" від українських військ п'яти областей України, внесених до конституції РФ. Тому зусилля будуть спрямовані на ці п'ять областей, інакше ніхто не зрозуміє, якщо російські війська підуть захоплювати Київську, Чернігівську або Житомирську області. Вносити і ці області до своєї конституції Росія не буде, вона і так не знає, що робити їй із Запорізькою, Херсонською, Донецькою та Луганською областями".

Дивіться відео - інтерв'ю Романа Свитана:

Нагадаємо, у Білорусі раніше проходили військові навчання біля українського кордону під керівництвом голови Гомельського районного виконавчого комітету. Навчання включали прийом військовозобов'язаних, відновлення навичок командного складу та підготовку військових до виконання завдань разом з інженерними підрозділами.

Також білоруське командування повернуло підрозділи Збройних Сил на прикордонну територію з Україною, де вони перебували до вересня-жовтня 2024 року. Загальна чисельність перекинутих підрозділів - близько 1500 осіб. Однак наразі ці сили не становлять загрози для України.

Як повідомляв Главред, у Білорусі створено близько 14 нових загонів, що складаються з білоруських військових і "вагнерівців". Ці підрозділи можуть використовувати для підтримки російських військ у Курській області в лютому.

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Про персону: Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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