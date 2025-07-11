'Порізати на металобрухт': стала відома доля єдиного авіаносця РФ

Міноборони Росії може відмовитися від відновлення авіаносця "Адмірал Кузнєцов" - його ремонт і модернізація припинені.

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Єдиний авіаносець РФ відправлять на металобрухт / колаж: Главред, фото: peacekeeper.ru

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"Адмірал Кузнєцов" не потрібен навіть після модернізації

Питання про долю корабля має бути вирішене найближчим часом

Міноборони РФ може відмовитися від відновлення єдиного авіаносця у складі флоту - крейсера "Адмірал Кузнєцов", який перебуває на ремонті з 2018 року. Про це повідомляють росЗМІ.

Ремонт і модернізація наразі припинені, а питання про подальшу долю корабля має бути вирішено найближчим часом. Представники Головного командування ВМФ РФ і Об'єднаної суднобудівної корпорації, яка займалася модернізацією крейсера, зараз обговорюють доцільність його повернення до складу флоту.

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Колишній командувач Тихоокеанським флотом РФ адмірал Сергій Аваканц назвав відмову від ремонту "абсолютно правильним рішенням". За його словами, "Адмірал Кузнєцов" не потрібен навіть після модернізації, оскільки, це, мовляв, "дуже дороге і неефективне морське озброєння".

"Майбутнє - за роботизованими системами і безпілотною авіацією. А "Кузнєцова", якщо вирішать не ремонтувати, залишається тільки порізати на металобрухт і утилізувати", - додав він.

Однак, як нагадав контр-адмірал запасу Михайло Чекмасов, чинна стратегія РФ до 2030 року передбачає наявність авіаносних з'єднань як на Північному, так і на Тихоокеанському флоті. Однак, за його словами, питання насправді у фінансуванні.

Військовий експерт, капітан 1-го рангу Василь Дандікін вважає, що навіть із розвитком надводних і підводних безпілотників обійтися без авіаційного прикриття в далеких походах неможливо.

"Звичайно, з "Кузнєцовим" усе складно: тривалий ремонт, були проблеми, пожежа. Але те, що Індія, Китай та інші країни розвивають авіаносний флот, свідчить про потребу в таких кораблях", - сказав він.

Корабель "Адмірал Кузнєцов" - останні новини

Як повідомляв раніше Главред, за даними ГУР, авіаносець РФ "Адмірал Кузнєцов" в аварійному стані. Корабель не можна спускати на воду.

Крім цього, ще до початку повномасштабного вторгнення, у РФ загорівся цей горе-"авіаносець". Тоді збитки, завдані вогнем "Адміралу Кузнєцову", оцінювали в 95 мільярдів рублів (1,53 млрд доларів).

Незабаром ЗМІ з'ясували, чому на авіаносці "Адмірал Кузнєцов" почалася пожежа. Виявляється, екіпаж крейсера Адмірал Кузнєцов міг не подбати про збір сміття перед проведенням пожежонебезпечних робіт, з'ясували журналісти.

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