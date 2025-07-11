'Шахед' розлетівся на шматки: кадри знищення безпілотника дроном-перехоплювачем

Що відомо:
- РФ атакувала Одесу ударними дронами типу "Шахед"
- ЗСУ знищували "Шахеди" дронами-перехоплювачами
Росія безжально атакувала Україну ударними дронами типу "Шахед". Під ворожою атакою опинилась Одеса. У Мережі з'явилися дивовижні кадри роботи зі знищення ворожих дронів.
Українські захисники робили все можливе, щоб збити "Шахеди" і не дати їм долетіти до цілі. На одному з відео видно, як ворожий дрон вибухає в небі після влучання в нього дрона-перехоплювача.
Помітно, що дрон-перехоплювач значно менший за розмірами у порівнянні з "Шахедом". Після зіткнення дронів у небі помітно спалах, безпілотник розірвався на маленькі шматки.
Дивіться відео зі знищенням "Шахеда" дроном-перехоплювачем:
Удари РФ по Україні - новини за темою
Як повідомляв Главред, під ранок, 11 липня, російські війська атакували центр Харкова ударними безпілотниками типу Шахед. Ворог ударив у район житлової забудови.
Нагадаємо, що раніше російські війська здійснили атаку на Київ. У Подільському районі внаслідок атаки було пошкоджено вікна житлового будинку. В Оболонському районі зафіксовано падіння уламків дрона.
Раніше повідомлялося про те, що в ніч на 9 липня росіяни встановили новий антирекорд. Ворог застосував проти України 728 ударних дронів.
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