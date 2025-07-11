'Шахед' розлетівся на шматки: кадри знищення безпілотника дроном-перехоплювачем

Російські окупанти атакували "Шахедами" Одесу. В місті пролунали потужні вибухи.

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ЗСУ знищували Шахеди дронами-перехоплювачами / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 23 окрема механізована бригада

Що відомо:

РФ атакувала Одесу ударними дронами типу "Шахед"

ЗСУ знищували "Шахеди" дронами-перехоплювачами

Росія безжально атакувала Україну ударними дронами типу "Шахед". Під ворожою атакою опинилась Одеса. У Мережі з'явилися дивовижні кадри роботи зі знищення ворожих дронів.

Українські захисники робили все можливе, щоб збити "Шахеди" і не дати їм долетіти до цілі. На одному з відео видно, як ворожий дрон вибухає в небі після влучання в нього дрона-перехоплювача.

відео дня

Що відомо про Шахедів / Інфографіка: Главред

Помітно, що дрон-перехоплювач значно менший за розмірами у порівнянні з "Шахедом". Після зіткнення дронів у небі помітно спалах, безпілотник розірвався на маленькі шматки.

Дивіться відео зі знищенням "Шахеда" дроном-перехоплювачем:

РФ атакувала Одесу ударними безпілотниками типу Шахед / фото: скріншот

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, під ранок, 11 липня, російські війська атакували центр Харкова ударними безпілотниками типу Шахед. Ворог ударив у район житлової забудови.

Нагадаємо, що раніше російські війська здійснили атаку на Київ. У Подільському районі внаслідок атаки було пошкоджено вікна житлового будинку. В Оболонському районі зафіксовано падіння уламків дрона.

Раніше повідомлялося про те, що в ніч на 9 липня росіяни встановили новий антирекорд. Ворог застосував проти України 728 ударних дронів.

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