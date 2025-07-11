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Ціни злетять на 10-15%: в Україні дорожчатимуть топфрукти нового врожаю

Руслана Заклінська
11 липня 2025, 15:47
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Основна причина подорожчання - несприятливі кліматичні умови.
Ціни злетять на 10-15%: в Україні дорожчатимуть топфрукти нового врожаю
В Україні здорожчає новий урожай фруктів / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Головне:

  • Ціни на яблука й груші нового врожаю в Україні зростуть на 10–15%
  • Причина – несприятливі погодні умови, які серйозно вплинули на урожай
  • Садівництво потребує захисту та підтримки від держави

Яблука та груші нового врожаю в Україні подорожчають щонайменше на 10–15% порівняно з минулим сезоном. Основна причина – втрата значної частини врожаю навесні через несприятливі погодні умови. Про це повідомили аналітики EastFruit.

"На цьому фоні ще гостріше постає питання захисту садівників. Ми розуміємо, що держава зараз має багато насущних викликів, і пріоритети часто зосереджені на першочергових потребах. Однак залишати садівництво віч-на-віч із проблемами – теж не можна", - зазначив директор корпорації "Вінницясадвинпром" Сергій Бойчук у своїй колонці для журналу "Садівництво по-українськи".

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За його словами, галузь зверталася й до страхових компаній, однак ті наразі не готові йти назустріч виробникам у питанні страхування втрат урожаю. Проте проблема існує й мовчати про неї не можна.

Бойчук наголосив, що збереження садівництва в традиційних регіонах - це не лише ентузіазм окремих господарів, потрібна системна робота. Експерт зазначив, що держава, науковці та фінансові установи мають об'єднати зусилля для розробки реальних механізмів підтримки, адаптації та розвитку галузі.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, мінімальна ціна на картоплю цього сезону може сягнути 20 грн/кг, що відповідає лише собівартості, заявив Андрій Марущак з компанії "Ван Дайк Технікс". У вересні–жовтні ціна може тимчасово впасти до 12–15 грн/кг, поки картоплю продають із поля.

Також в Україні стрімко падають ціни на лохину — за тиждень ягода подешевшала на 25%. Садівники продають її по 220–380 грн/кг проти 300 грн/кг раніше.

Крім цього, в червні 2025 року інфляція в Україні склала 14,3% у річному вимірі, що нижче за травневі 15,9%. Зростання цін сповільнилося завдяки ефекту бази порівняння після торішнього підвищення тарифів на електроенергію.

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Про джерело: EastFruit

EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

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