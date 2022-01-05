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Прийняв пологи у мами: жінка, яка народила під пологовим у Луцьку, розповіла про появу на світ сина

5 січня 2022, 20:22

Породіллю з новонародженим сином вже виписали з лікарні.

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Малюка з матір'ю зустрічала вся сім'я / Суспільне

В новорічну ніч лучанка народила під стінами пологового будинку. Жінка чекала в автомобілі зі старшим сином, поки чоловік оббивав пороги установи в пошуках акушера. Тим часом з'явитися на світ молодшому братові допоміг старший 15-річний син жінки, який і прийняв у неї пологи прямо в машині.

Як повідомляє "Суспільне", мешканка Волинської області Христина Єсейкіна назвала сина Захаром. Він став шостою дитиною в сім'ї.

Хлопець діяв разом з перехожою, яка випадково почула крики з авто. До слова, вона виявилася лікарем-інтерном.

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"Малий мені допоміг роздягнутися, прийняв головку він, повністю малого поклав на сидіння Юра", - розповіла породілля.

читайте такожУ Львові багатодітна жінка народила 16-го малюкаІнтерн додала, що транспортувати породіллю в медустанову не було сенсу, так як вона вже народжувала.

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Жінка з малюком вже вдома. З пологового будинку їх забирала вся сім'я.

Нагадаємо, в Одесі по вулиці сортувальній в покинутій будівлі діти виявили моторошну знахідку. Двоє підлітків знайшли труп новонародженої дівчинки. Остаточну причину смерті дитини встановить експертиза.

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