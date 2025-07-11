Записали в ухилянти й шахраї: голова ЦПК Шабунін отримав підозру

ДБР повідомило про підозру відомому активісту.

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ДБР повідомило про підозру Шабуніну / Колаж: Главред, фото: ДБР, t.me/VitaliyShabunin

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ДБР повідомило про підозру громадському активісту Віталію Шабуніну

Його підозрюють в ухиленні від військової служби та використанні авто ЗСУ в особистих цілях

Санкції передбачають до 10 років в'язниці

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру відомому громадському активісту Віталію Шабуніну. Його підозрюють в ухиленні від військової служби та незаконному використанні автомобіля, призначеного для потреб Збройних сил України. Про це повідомила пресслужба ДБР.

У Центрі протидії корупції підтвердили, що йдеться про голову ЦПК Віталія Шабуніна. Саме у нього 11 липня ДБР проводило обшуки - за місцем служби в Чугуївському районі Харківщини, а також у його помешканні.

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У чому підозрюють Шабуніна

За даними слідства, Шабунін мобілізувався до лав ЗСУ у 2022 році, однак тривалий час не з’являвся до місця служби. Свою відсутність він нібито пояснював відрядженнями до цивільних установ, які не мають стосунку до Сил оборони. При цьому, попри фактичну відсутність у частині, підозрюваний продовжував отримувати щомісячне грошове забезпечення - понад 50 тисяч гривень.

Також, за версією слідства, Шабунін незаконно використовував позашляховик, ввезений в Україну як гуманітарна допомога для армії. Автомобіль не був оформлений належним чином і використовувався в особистих цілях - зокрема, для поїздок у Києві.

Активісту оголосили підозру одразу за двома статтями Кримінального кодексу України:

Ч. 4 ст. 409 ККУ - ухилення від військової служби в умовах воєнного стану;

Ч. 2 ст. 190 ККУ (в редакції на момент злочину) - шахрайське заволодіння чужим майном у великих розмірах.

Санкції передбачають до 10 років позбавлення волі. Наразі тривають слідчі дії, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

"Закон має бути один для всіх, незалежно від посади, публічного статусу чи громадської діяльності. Патріотичні гасла не можуть бути прикриттям для зловживань, а справжнє служіння державі проявляється не в гучних заявах, а у дотриманні закону", - зазначили у ДБР.

Також у ДБР наголосили, що розслідування не пов’язане з громадською діяльністю Шабуніна.

Що кажуть у ЦПК

Центр протидії корупції стверджує, що наразі зв’язок із самим Віталієм Шабуніним відсутній, а його місцезнаходження невідоме.

"Не виключено, що Віталій затриманий і найближчим часом йому обиратимуть запобіжний захід... Як тільки ознайомимось з матеріалами справи, зможемо детально прокоментувати те, що інкримінує Віталію ДБР. Наразі ми вважаємо підозру абсурдною, а обшуки в самого Віталія та родини без ухвал суду - незаконними", - йдеться у заяві.

У ЦПК зазначили, що Віталій Шабунін добровільно мобілізувався в перші дні повномасштабного вторгнення та перебував на службі згідно з наказами. За даними центру, він служив на Донеччині, а останні місяці - на Харківщині.

Хто такий Віталій Шабунін

Віталій Шабунін народився 26 листопада 1984 року у Рівному. У 2012 році він заснував Центр протидії корупції - громадську організацію, яка контролює державні закупівлі, ініціює антикорупційні законопроєкти та адвокує прозорість в управлінні державними ресурсами.

У 2015 році очолив Раду громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України (НАБУ). ЦПК неодноразово виступав із критикою корумпованих високопосадовців, зокрема у силових структурах.

Розслідування ДБР - новини України

Як повідомляв Главред, ДБР повідомило про підозру офіцеру та двом військовослужбовцям ТЦК у Рівненській області, які силоміць мобілізували чоловіка, застосувавши газ і фізичну силу.

Інцидент стався 21 лютого в селі Іванні, де потерпілий, маючи при собі сигнальний пістолет, зробив постріл у повітря. Після цього військові побили його.

Також працівники ДБР затримали проректора військової академії, який змушував підлеглих безкоштовно працювати на своїй приватній земельній ділянці замість служби. Виявлено використання держмайна для будівництва.

Крім цього, головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та голову Харківської ОВА Олега Синєгубова можуть допитати слідчі ДБР у справі прориву російських окупантів у Харківській області. Розслідування стосується того, чи можна було уникнути прориву

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Про джерело: ДБР Державне бюро розслідувань — правоохоронний орган України, що розслідує кримінальні провадження, в яких фігурують правоохоронці, судді і найвищі службовці (від міністрів до начальників ГУ). Поступово ДБР перебрало на себе функцію досудового (попереднього) слідства від прокуратури, пише Вікіпедія.

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