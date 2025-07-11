Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Записали в ухилянти й шахраї: голова ЦПК Шабунін отримав підозру

Руслана Заклінська
11 липня 2025, 19:56оновлено 11 липня, 20:29
239
ДБР повідомило про підозру відомому активісту.
Записали в ухилянти й шахраї: голова ЦПК Шабунін отримав підозру
ДБР повідомило про підозру Шабуніну / Колаж: Главред, фото: ДБР, t.me/VitaliyShabunin

Головне:

  • ДБР повідомило про підозру громадському активісту Віталію Шабуніну
  • Його підозрюють в ухиленні від військової служби та використанні авто ЗСУ в особистих цілях
  • Санкції передбачають до 10 років в'язниці

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру відомому громадському активісту Віталію Шабуніну. Його підозрюють в ухиленні від військової служби та незаконному використанні автомобіля, призначеного для потреб Збройних сил України. Про це повідомила пресслужба ДБР.

У Центрі протидії корупції підтвердили, що йдеться про голову ЦПК Віталія Шабуніна. Саме у нього 11 липня ДБР проводило обшуки - за місцем служби в Чугуївському районі Харківщини, а також у його помешканні.

відео дня

У чому підозрюють Шабуніна

За даними слідства, Шабунін мобілізувався до лав ЗСУ у 2022 році, однак тривалий час не з’являвся до місця служби. Свою відсутність він нібито пояснював відрядженнями до цивільних установ, які не мають стосунку до Сил оборони. При цьому, попри фактичну відсутність у частині, підозрюваний продовжував отримувати щомісячне грошове забезпечення - понад 50 тисяч гривень.

Також, за версією слідства, Шабунін незаконно використовував позашляховик, ввезений в Україну як гуманітарна допомога для армії. Автомобіль не був оформлений належним чином і використовувався в особистих цілях - зокрема, для поїздок у Києві.

Активісту оголосили підозру одразу за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • Ч. 4 ст. 409 ККУ - ухилення від військової служби в умовах воєнного стану;
  • Ч. 2 ст. 190 ККУ (в редакції на момент злочину) - шахрайське заволодіння чужим майном у великих розмірах.

Санкції передбачають до 10 років позбавлення волі. Наразі тривають слідчі дії, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

"Закон має бути один для всіх, незалежно від посади, публічного статусу чи громадської діяльності. Патріотичні гасла не можуть бути прикриттям для зловживань, а справжнє служіння державі проявляється не в гучних заявах, а у дотриманні закону", - зазначили у ДБР.

Також у ДБР наголосили, що розслідування не пов’язане з громадською діяльністю Шабуніна.

Що кажуть у ЦПК

Центр протидії корупції стверджує, що наразі зв’язок із самим Віталієм Шабуніним відсутній, а його місцезнаходження невідоме.

"Не виключено, що Віталій затриманий і найближчим часом йому обиратимуть запобіжний захід... Як тільки ознайомимось з матеріалами справи, зможемо детально прокоментувати те, що інкримінує Віталію ДБР. Наразі ми вважаємо підозру абсурдною, а обшуки в самого Віталія та родини без ухвал суду - незаконними", - йдеться у заяві.

У ЦПК зазначили, що Віталій Шабунін добровільно мобілізувався в перші дні повномасштабного вторгнення та перебував на службі згідно з наказами. За даними центру, він служив на Донеччині, а останні місяці - на Харківщині.

Хто такий Віталій Шабунін

Віталій Шабунін народився 26 листопада 1984 року у Рівному. У 2012 році він заснував Центр протидії корупції - громадську організацію, яка контролює державні закупівлі, ініціює антикорупційні законопроєкти та адвокує прозорість в управлінні державними ресурсами.

У 2015 році очолив Раду громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України (НАБУ). ЦПК неодноразово виступав із критикою корумпованих високопосадовців, зокрема у силових структурах.

Розслідування ДБР - новини України

Як повідомляв Главред, ДБР повідомило про підозру офіцеру та двом військовослужбовцям ТЦК у Рівненській області, які силоміць мобілізували чоловіка, застосувавши газ і фізичну силу.

Інцидент стався 21 лютого в селі Іванні, де потерпілий, маючи при собі сигнальний пістолет, зробив постріл у повітря. Після цього військові побили його.

Також працівники ДБР затримали проректора військової академії, який змушував підлеглих безкоштовно працювати на своїй приватній земельній ділянці замість служби. Виявлено використання держмайна для будівництва.

Крім цього, головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та голову Харківської ОВА Олега Синєгубова можуть допитати слідчі ДБР у справі прориву російських окупантів у Харківській області. Розслідування стосується того, чи можна було уникнути прориву

Читайте також:

Про джерело: ДБР

Державне бюро розслідувань — правоохоронний орган України, що розслідує кримінальні провадження, в яких фігурують правоохоронці, судді і найвищі службовці (від міністрів до начальників ГУ). Поступово ДБР перебрало на себе функцію досудового (попереднього) слідства від прокуратури, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ДБР Шабунін Віталій Шабунін новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Полковника СБУ Воронича могли "публічно стратити": NYT з'ясував, чим він насолив РФ

Полковника СБУ Воронича могли "публічно стратити": NYT з'ясував, чим він насолив РФ

21:22Україна
"Будуть змушені відходити": Світан назвав 3 кроки для звільнення України

"Будуть змушені відходити": Світан назвав 3 кроки для звільнення України

20:51Україна
Записали в ухилянти й шахраї: голова ЦПК Шабунін отримав підозру

Записали в ухилянти й шахраї: голова ЦПК Шабунін отримав підозру

19:56Україна
Реклама

Популярне

Більше
Як сказати "эхо" українською: багато хто буде здивований

Як сказати "эхо" українською: багато хто буде здивований

Що допоможе вам стати успішним: відповідь ховається у місяці народження

Що допоможе вам стати успішним: відповідь ховається у місяці народження

Далекобійні удари по цілях у Білорусі: полковник розкрив завдання для ЗСУ

Далекобійні удари по цілях у Білорусі: полковник розкрив завдання для ЗСУ

У небі над Києвом помітили цивільний літак із несподіваним позначенням

У небі над Києвом помітили цивільний літак із несподіваним позначенням

Більшість на них навіть не дивиться: названо найкорисніші гриби в Україні

Більшість на них навіть не дивиться: названо найкорисніші гриби в Україні

Останні новини

21:37

Троянди будуть тішити безперервним цвітінням: що варто зробити влітку

21:31

Людину-Павука помітили на багатоповерхівці в Одесі: епічні кадри

21:22

Полковника СБУ Воронича могли "публічно стратити": NYT з'ясував, чим він насолив РФ

20:51

"Будуть змушені відходити": Світан назвав 3 кроки для звільнення УкраїниВідео

20:31

Інформація неточна: "Інсайдер" з'ясував, чи є кримінальна справа проти Алієва новини компанії

У Путіна попереду проблемний час, він не в змозі домогтися перелому у війні – СвітанУ Путіна попереду проблемний час, він не в змозі домогтися перелому у війні – Світан
20:21

Не 10 тисяч: скільки насправді кроків треба ходити щодня

19:56

Записали в ухилянти й шахраї: голова ЦПК Шабунін отримав підозру

19:38

"Рахунок не відкривав: клієнтам Ощадбанку приходять повідомлення про борги

19:38

Дощ з грозами накриє Україну: у яких регіонах вдарить похолодання

Реклама
19:36

Ветеран: Підозра Шабуніну — попередження для всіх, хто "воює" у ресторанах

19:34

В Москві думали, що їх бояться: як Європа насміхалась з російського символа

19:10

Росія обрала нову тактику для ударів по Україні дронамиПогляд

18:55

Які країни неможливо завоювати: блогерка здивувала відповіддю

18:52

Коли святкуємо Медовий, Яблучний та Горіховий Спас у 2025 році: нові дати і традиціїВідео

18:32

"Шахед" розлетівся на шматки: кадри знищення безпілотника дроном-перехоплювачемВідео

18:30

Чи піднімуть пенсії ще раз у 2025 році: у Мінсоцполітики відповіли неочікувано

18:07

Україна готує власне ядерне виробництво: в Міненерго зробили заяву

17:52

Свіжість буде триматися тижнями: як зробити освіжувач для унітазу своїми руками

17:48

Обслуговували МіГи та виготовляли ракети для ППО: ЗСУ потужно вдарили по РФ

17:40

"Ми готові нарощувати обсяги": в ОПУ заінтригували рішенням проти балістики РФ

Реклама
17:39

Долар і євро пішли в круте піке: скільки коштуватиме валюта з 14 липня

16:49

Подарує молодість і здоров'я: чим потрібно вмитися 12 липня, прикмети

16:44

Податкова "накаже" бізнес на великі штрафи: що зміниться з 1 серпня

16:37

Без грама майонезу та з трьох інгредієнтів: рецепт смачного та ситного салату

16:36

Як прибрати черв'яків з черешні: перевірений метод

16:33

Спецпосланець Трампа Кіт Келлог приїде до України на цілий тиждень - що відомо

16:26

Чи можна брати дрова з кладовища: священник здивував відповіддюВідео

16:07

"Я знаю більше": Буданов назвав терміни припинення вогню в Україні

15:48

Єврокомпанії крадуть секрети виробників дронів в Україні - The Telegraph

15:47

Ціни злетять на 10-15%: в Україні дорожчатимуть топфрукти нового врожаю

15:31

Чому Радянський Союз напав на Афганістан: правда, яку мало хто знає

15:24

870 грн щомісяця: деякі пенсіонери України скоро отримають доплату до пенсії

15:21

Підірвано росгвардійців зі станцією управління військами: деталі удару в Мелітополі

14:34

"Порізати на металобрухт": стала відома доля єдиного авіаносця РФ

14:32

Де 2 відмінності між хлопчиками, які граються з котом: загадка на 19 секунд

14:19

Одна з країн Європи "уріже" допомогу українським біженцям: хто отримає менше

14:11

У небі над Києвом помітили цивільний літак із несподіваним позначенням

14:07

Що робити, щоб не згоріти на сонці: лікар озвучив головні правила

13:53

Отримував "відкати" та вимагав хабар: нардеп Шевченко отримав нову підозру

13:49

Дрони уразили важливий авіаційний завод під Москвою: що він виробляє для армії РФ

Реклама
13:45

Спека візьме паузу: у яких областях України різко впаде температура

13:40

ТСК вивчить ефективність НАБУ після низки викриттів і критичних висновків аудиту - нардеп

13:33

Теща втікача Влада Ями перервала мовчання і публічно висловилася про нього - деталі

13:15

"Йде нова атака": у ЗСУ розкрили нову тактику масованих ударів РФ

13:11

Чому 12 липня не можна прати і прибирати: яке церковне свято

13:06

Більшість на них навіть не дивиться: названо найкорисніші гриби в УкраїніВідео

12:58

Мінус 15% за тиждень: в Україні популярна ягода дешевшає на очах

12:54

Реванш Усик-Дюбуа: коли і де подивитися бій за звання абсолютного чемпіона світу

12:41

Українкам виплатять від 50 000 до 150 000 грн: хто може отримати допомогу

12:34

Нереальна солона вівсянка на сніданок: помідори та сир

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп Кіркоров
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти