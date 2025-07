Полковника СБУ Воронича могли 'публічно стратити': NYT з'ясував, чим він насолив РФ

Що відомо:

Полковник СБУ Іван Воронич, який був застрелений кілером 10 липня у Києві, входив до елітного підрозділу Центру спеціальних операцій "Альфа". Він причетний до ліквідації "Мотороли" й займався операціями в "сірій зоні". Про це повідомило The New York Times із посиланням на джерела в українській спецслужбі.

За інформацією видання, Іван Воронич мав багаторічний досвід у СБУ, розпочавши службу ще в середині 1990-х. Згодом він очолив так зване "П’яте управління" - підрозділ, що, за повідомленнями, отримував технічну та розвідувальну підтримку від ЦРУ і спеціалізувався на складних і ризикованих спецопераціях.

Полковника Івана Воронича застрелили в Києві 10 липня. У Службі безпеки України підтвердили смерть свого співробітника та заявили, що розслідують усі обставини трагедії, проте поки що офіційних версій причин убивства не озвучили.

У NYT також зазначили, що влада наразі не підтверджує причетність російських спецслужб, хоча не відкидає таку можливість. Колишній голова СБУ Іван Баканов, який особисто знав Воронича, наголосив у коментарі виданню, що Воронич відігравав важливу роль у боротьбі з російською агресією ще з 2014 року.

"Якщо мотивом є вбивство на ґрунті побуту, це одне. Але це може бути публічна страта, здійснена росіянами, що є зовсім іншою і вимагатиме комплексу негайних заходів від СБУ", - сказав Баканов.

Нагадаємо, 10 липня у Києві внаслідок збройного нападу загинув полковник СБУ Іван Воронич, повідомила пресслужба Служби безпеки України. Відкрито кримінальне провадження за статтею 348 ККУ - замах на життя правоохоронця.

Вбивство сталося в Голосіївському районі - тіло з вогнепальними пораненнями знайшли біля під'їзду. Розвідник Роман Червінський повідомив, що це було замовне вбивство "ворожим кілером".

Як повідомляв Главред, раніше спецслужби РФ планували вбивство активіста та волонтера Сергія Стерненка. Замах планувався символічно - 2 травня, у річницю подій 2014 року в Одесі, де Стерненко активно протидіяв планам створення "Бессарабської народної республіки".

