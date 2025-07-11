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Полковника СБУ Воронича могли "публічно стратити": NYT з'ясував, чим він насолив РФ

Руслана Заклінська
11 липня 2025, 21:22
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Полковник СБУ Іван Воронич очолював "П’яте управління", яке співпрацювало з ЦРУ.
Полковника СБУ Воронича могли 'публічно стратити': NYT з'ясував, чим він насолив РФ
Полковник СБУ причетний до операцій на Курщині й ліквідації "Мотороли" / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, поліція Києва

Що відомо:

  • Полковник СБУ Воронич служив у елітному підрозділі "Альфа"
  • Він причетний до ліквідації "Мотороли" та операції в Курській області РФ
  • Іван Воронич міг стати жертвою публічної страти, організованої РФ

Полковник СБУ Іван Воронич, який був застрелений кілером 10 липня у Києві, входив до елітного підрозділу Центру спеціальних операцій "Альфа". Він причетний до ліквідації "Мотороли" й займався операціями в "сірій зоні". Про це повідомило The New York Times із посиланням на джерела в українській спецслужбі.

За інформацією видання, Іван Воронич мав багаторічний досвід у СБУ, розпочавши службу ще в середині 1990-х. Згодом він очолив так зване "П’яте управління" - підрозділ, що, за повідомленнями, отримував технічну та розвідувальну підтримку від ЦРУ і спеціалізувався на складних і ризикованих спецопераціях.

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"За словами колег, у роки після вторгнення Росії полковник Воронич був частиною елітного підрозділу, відповідального за дії в "сірій зоні" між лініями фронту. Його підрозділ відіграв ключову роль у несподіваному нападі України на Курську область Росії минулого літа, в результаті якого українські війська окупували частину російської території на вісім місяців", - пише видання.

Версія про "публічну страту" Воронича

Полковника Івана Воронича застрелили в Києві 10 липня. У Службі безпеки України підтвердили смерть свого співробітника та заявили, що розслідують усі обставини трагедії, проте поки що офіційних версій причин убивства не озвучили.

У NYT також зазначили, що влада наразі не підтверджує причетність російських спецслужб, хоча не відкидає таку можливість. Колишній голова СБУ Іван Баканов, який особисто знав Воронича, наголосив у коментарі виданню, що Воронич відігравав важливу роль у боротьбі з російською агресією ще з 2014 року.

"Якщо мотивом є вбивство на ґрунті побуту, це одне. Але це може бути публічна страта, здійснена росіянами, що є зовсім іншою і вимагатиме комплексу негайних заходів від СБУ", - сказав Баканов.

Вбивство Івана Воронича - новини України

Нагадаємо, 10 липня у Києві внаслідок збройного нападу загинув полковник СБУ Іван Воронич, повідомила пресслужба Служби безпеки України. Відкрито кримінальне провадження за статтею 348 ККУ - замах на життя правоохоронця.

Вбивство сталося в Голосіївському районі - тіло з вогнепальними пораненнями знайшли біля під'їзду. Розвідник Роман Червінський повідомив, що це було замовне вбивство "ворожим кілером".

Як повідомляв Главред, раніше спецслужби РФ планували вбивство активіста та волонтера Сергія Стерненка. Замах планувався символічно - 2 травня, у річницю подій 2014 року в Одесі, де Стерненко активно протидіяв планам створення "Бессарабської народної республіки".

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Про джерело: The New York Times

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

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