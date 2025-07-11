870 грн щомісяця: деякі пенсіонери України скоро отримають доплату до пенсії

Для оформлення виплати необхідно звернутися до відділення Пенсійного фонду України, надавши необхідні документи.

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Нові пенсійні пільги для багатодітних матерів / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Коротко:

Багатодітним жінкам передбачено надбавку

Можна отримати 870 грн доплати до пенсії

Українські жінки, які народили та виховали сімох дітей, мають право на щомісячну доплату до пенсії в розмірі 870 гривень. Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

Ця надбавка становить 37% від прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність. Станом на сьогодні цей показник зафіксований на рівні 2361 грн.

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Правове підґрунтя для нарахування таких виплат визначене Законом України № 1767-III "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною". У ньому йдеться про те, що багатодітні матері можуть претендувати на спеціальну пенсійну доплату, якщо виконано кілька обов’язкових умов:

досягнення 50-річного віку;

наявність мінімум 15 років страхового стажу;

всі семеро дітей мають бути не лише народжені, а й виховані до шестирічного віку.

Які документи треба подати для виходу на пенсію / Главред - інфографіка

Окрім щомісячної надбавки, жінки з таким статусом можуть оформити достроковий вихід на пенсію, за умови, що дотримано вимоги щодо віку та трудового стажу.

Щоб отримати доплату, необхідно звернутись до найближчого підрозділу Пенсійного фонду України. Із собою слід мати:

паспорт;

ідентифікаційний код;

документи, що підтверджують трудовий стаж (трудову книжку або довідки);

свідоцтва про народження семи дітей, а також, за можливості, їхні паспорти.

Новини України - що відомо про пенсійні виплати

Раніше Главред повідомляв, хто в Україні отримує пенсію 390 тисяч гривень на місяць. Деякі надходження в десятки разів перевищують виплати звичайних громадян.

Водночас деякі пенсіонери в Україні можуть зіткнутися з затримками виплат. Масштабні зміни у системі можуть спровокувати затримки для частини громадян.

Не варто також забувати, що на розмір пенсійних виплат в Україні впливає безліч чинників. В той же час вагому роль відіграє все ж офіційна заробітна плата та страховий стаж.

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Про джерело: Пенсійний фонд України (ПФУ) Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій і соціальних виплат, здійснюваних відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

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